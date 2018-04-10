«Я тоже булькал в этом бульоне…»

Александр Фрадков, зав. лабораторией управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН, сопредседатель Совета Общества научных работников

Любит ли кто-нибудь «Троицкий вариант» так, как люблю его я? Я присутствовал при его зарождении из ядовитого бульона на Scientific.ru и даже участвовал, булькая в этом бульоне. Я с восторгом следил за ростом его популярности и проникался сладким чувством внутренней свободы, которым он кружил головы молодым и немолодым ученым.

Я сам посылал в него свои заметки, которые немыслимо было напечатать где-то еще. И он благодарно отзывался: пять из 10 моих заметок, напечатанных за 10 лет, имеют более полумиллиона просмотров!

Пусть даже многие просмотры приходят от любопытных роботов, всё равно мне кажется это чудом: знаю, что такого интереса никогда не вызовет ни одна моя научная публикация… Желаю любимому «Троицкому варианту» и всем, кто его создает, успехов в воспитании нового поколения российских ученых: неравнодушных, активных и свободных!

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