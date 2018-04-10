Анатолий Вершик , гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН:

Люди традиционно отмечают даты и юбилеи, кратные 5 или 10, — 50, 60, 75 и др. Так уж сложилось. Но некоторые математики любят разнообразие и склонны находить для юбилеев другие круглые числа в иных системах счисления вместо надоевшей десятичной. Например, 27 = 33 = 1000, т. е. «тысяча» в записи по троичной системе, или 49 = 72 = 100 — «сто» в семиричной и т. д. «Троицкий вариант» пропустил 9 = 32 = 100 в троичной системе, теперь надо ждать 16 = 42 = 100 в четверичной — это как раз будет в 2024 году. Надо выстоять и дождаться. С надеждой на перемены.

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