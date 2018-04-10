С надеждой на перемены
Анатолий Вершик, гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН:
Люди традиционно отмечают даты и юбилеи, кратные 5 или 10, — 50, 60, 75 и др. Так уж сложилось. Но некоторые математики любят разнообразие и склонны находить для юбилеев другие круглые числа в иных системах счисления вместо надоевшей десятичной. Например, 27 = 33 = 1000, т. е. «тысяча» в записи по троичной системе, или 49 = 72 = 100 — «сто» в семиричной и т. д. «Троицкий вариант» пропустил 9 = 32 = 100 в троичной системе, теперь надо ждать 16 = 42 = 100 в четверичной — это как раз будет в 2024 году. Надо выстоять и дождаться. С надеждой на перемены.
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Метки: #251, «Троицкий вариант», Анатолий Вершик, математик, математика, поздравление, системы счисления, юбилей
Вот ИМХО разумная с естественной точки зрения последовательность юбилеев, да и больше выходит поводов для пирушки ))
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127 ...