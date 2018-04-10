Юбилей

С надеждой на перемены

Наука и общество Один комментарий 1089 просм., 231 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Анатолий Вершик, гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН:

Люди традиционно отмечают даты и юбилеи, кратные 5 или 10, — 50, 60, 75 и др. Так уж сложилось. Но некоторые математики любят разнообразие и склонны находить для юбилеев другие круглые числа в иных системах счисления вместо надоевшей десятичной. Например, 27 = 33 = 1000, т. е. «тысяча» в записи по троичной системе, или 49 = 72 = 100 — «сто» в семиричной и т. д. «Троицкий вариант» пропустил 9 = 32 = 100 в троичной системе, теперь надо ждать 16 = 42 = 100 в четверичной — это как раз будет в 2024 году. Надо выстоять и дождаться. С надеждой на перемены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...
 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , ,

 

Один комментарий

  • res:
    12.04.2018 в 14:38

    Вот ИМХО разумная с естественной точки зрения последовательность юбилеев, да и больше выходит поводов для пирушки ))

    2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127 ...

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Недопустимы спам, оскорбления. Желательно подписываться реальным именем. Аватары - через gravatar.com
 