Резолюция 4-й сессии конференции научных работников РАН 27 марта 2018 года

«Проблемы науки не должны интересовать исключительно академическое сообщество»

Четвертая сессия Конференции научных работников с тревогой констатирует, что Россия потеряла статус ведущей научной державы и деградация отечественной науки продолжается. В рейтинге стран по уровню научно-исследовательской активности наша страна находится в середине второго десятка, а по удельному весу научных исследователей в структуре рабочей силы — в третьем десятке.

«Реформа» 2013 года существенно ухудшила ситуацию, так что сейчас речь должна идти прежде всего о восстановлении научной, научно-образовательной и культурной среды. Без этого любые стратегии научно-технологического развития останутся лишь пустыми декларациями о намерениях, и никакие финансовые вливания и манипуляции с показателями и отчетностью не помогут восстановить роль России в мировой науке. Поэтому первоочередным и главным пунктом любой стратегии должно быть восстановление этой среды, включающее конкретный план увеличения удельного веса исследователей и создание им условий для активной работы на современном мировом уровне.

В настоящий момент, несмотря на определенное увеличение финансирования фундаментальной науки в 2018 году и принятие в первом чтении законопроекта о внесении поправок в закон о РАН, который расширяет полномочия Академии, положение институтов РАН и научных работников продолжает оставаться крайне сложным. Нарастающая бюрократизация разрушает научную среду и убивает российскую фундаментальную науку, а повышение зарплат научных сотрудников делает еще более критической ситуацию с отсутствием средств на зарплату инженеров, механиков, административного аппарата, на приобретение оборудования, расходных материалов, проведение экспедиций и пр.

Притом, что ФАНО добивается ряда положительных результатов, касающихся имущественного комплекса академической науки, получения дополнительного финансирования по ряду направлений деятельности и другим хозяйственным делам, руководить научной деятельностью чиновники ФАНО, не являющиеся компетентными в этом вопросе, не могут. Основной чертой многих принимаемых решений является их формально-бюрократический характер без понимания сути проблем и задач науки. В результате на институты выплеснулись все недостатки российской бюрократической системы, к которым добавились и новые, связанные с механическим распространением на научную сферу подходов, применяемых в других отраслях.

Тезисы о необходимости: сосредоточиться исключительно на выделенных направлениях с упором на мегасайнс; поддерживать только сильнейших в науке; требовать немедленного внедрения; сделать конкурсное финансирование основным; ввести нормочасы для учета труда ученых (что даже Госплан СССР в свое время отвергал) и т. д. — определяют крайне примитивные меры «либерализации» научной сферы, направленные на создание видимости расцвета науки, а в действительности для науки гибельные.

В итоге единая система научных институтов дробится на отдельные независимые структуры; основной целью «ведущих коллективов» становятся не научные исследования, а борьба за гранты и конвейерный поток публикаций, зачастую бессмысленных; всё больше времени уходит на составление бесконечных отчетов, ориентированных на искусственные конструкции для определения «эффективности». Серьезные, оригинальные длительные исследования и «прорывные» результаты при этом становятся невозможными.

Объективные данные показывают, что за время руководства ФАНО с 2013 года в институтах РАН-ФАНО уменьшилось число исследователей (на 2,6%), уменьшилось число докторов наук (на 6%), кандидатов наук (на 3,8%), до декабря 2017 года уменьшалось отношение средней зарплаты к средней по стране (с 1,10 до 1,08), фондо- и техновооруженность исследований упали на 15–16%.

Искаженная, ненормальная ситуация с отсутствием достаточного базового финансирования и чрезмерное увлечение конкурсным финансированием также приводят к искажению смысла и цели системы грантов. Во всем мире гранты получают не на зарплату, а на поддержку аспирантов и постдоков, поездки на конференции, на приобретение оборудования. То, что у нас научные сотрудники вынуждены «сражаться» за гранты, чтобы обеспечить себе прожиточный минимум, — исключительно изобретение нашей бюрократической системы. Необходимо добиваться нормального решения — увеличения ставок сотрудников, вместо придуманных искусственных конструкций, основанных на демагогических лозунгах, таких как «повышение результативности», «адресное финансирование», «междисциплинарность», «технологическая платформа» и пр.

Принимая решения о реформировании науки, необходимо ясно понимать, что наука не может дать отдачу мгновенно. Цепочка от фундаментальной науки до промышленности выстраивается десятилетиями. Невозможно удерживать высокий уровень лишь по якобы «эффективным» направлениям, если исследования по большей части научных направлений будут уничтожены. Только развитие исследований по широкому фронту создает тот фундамент, тот запас прочности, на основе которого могут быть получены выдающиеся результаты и возможна эффективная либерализация инновационной сферы с постепенным расширением сети внеакадемических организаций, занимающихся прикладными исследованиями в условиях свободного рынка.

Конференция считает, что должны быть приняты следующие неотложные меры, направленные на восстановление научной и научно-образовательной среды и на создание условий исследователям для активной работы на современном мировом уровне.

Увеличить бюджетные расходы на фундаментальные исследования с 0,15% в 2018 году до 0,3% ВВП к 2024 году, чтобы обеспечить необходимое финансирование для закупки оборудования, поддержку инфраструктуры, проведений экспедиций и конференций. Немедленно остановить массовые увольнения научных работников в ряде институтов РАН-ФАНО и перевод подавляющего большинства оставшихся на дробные ставки под предлогом исполнения указа № 597. Признать необоснованными и прекратить все попытки механического нормирования труда ученых и оценки его эффективности, особенно основанной только на учете статей из базы WoS. Добиться повышения базовой зарплаты, исправив сложившуюся абсурдную ситуацию, когда размер должностного оклада научного сотрудника институтов РАН близок к прожиточному минимуму, а любое увеличение зарплаты должно сопровождаться механическим увеличением числа публикаций. Пересмотреть региональные различия в установлении заработной платы ученых. Устранить вопиющую нелепость с юридическим различием между «научным сотрудником» и «научным работником», не позволяющую при исполнении «майского указа» увеличивать зарплату заведующим подразделениями, заместителям директора, инженерам, стажерам-исследователям, которые ведут активную научную работу. При ранжировании научных организаций учитывать специфику разных отраслей знания. Учитывать при аттестации и оценке результативности деятельности научных сотрудников работы закрытого характера. Остановить безудержное бумаготворчество, отвлекающее ученых от выполнения их прямых обязанностей. Отказаться от прямолинейной политики поддержки только приоритетных направлений, усугубленной произвольным выбором этих приоритетов. Необходимо поддерживать широкий спектр исследований, а выбор временных приоритетов должен быть результатом тщательного научного анализа и широкого обсуждения среди научного сообщества.

Участники Четвертой сессии Конференции научных работников считают, что для последовательного решения задач, перечисленных выше, и преодоления накопившихся проблем необходимо добиваться изменения законодательства в следующих направлениях.

Первым шагом должна стать скорейшая разработка и принятие закона о РАН, устанавливающего ее особый статус в системе государственных учреждений и возвращающего институты в оперативное управление РАН (включая административное, финансовое и научное руководство). В рамках данного закона необходимо ограничить сферу деятельности ФАНО управлением хозяйственными делами институтов РАН и решением вопросов, связанных с собственностью РАН. Закон о РАН должен быть увязан с разрабатываемым сейчас законом «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ». Обсуждавшийся проект этого закона не выдерживает никакой критики. Он совершенно не соответствует интересам науки и научных сотрудников; предлагаемые в нем изменения могут только ухудшить ситуацию с научно-техническим развитием страны. Закон должен быть кардинально переработан и перед рассмотрением пройти широкое обсуждение в научном сообществе. В рамках работы над проектом закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» следует поставить вопрос о необходимости изменений нормативно-правовой базы, регулирующей финансирование научных организаций, с целью адекватного учета особенностей научной работы и устранения бессмысленной бюрократической нагрузки на институты и научных сотрудников, упрощения процедуры закупки реактивов, приборов, оборудования и расходных материалов для научных институтов. В проекте закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должно быть отражено, что для эффективного использования научных результатов

необходимо развивать отдельную (от РАН) инфраструктуру — систему отраслевых НИИ и стимулировать бизнес к проведению прикладных исследований.

Участники Четвертой сессии Конференции научных работников, представлявшие ученых всех рангов из всех регионов страны от Владивостока до Петербурга, уверены — вопросы существования науки не должны интересовать исключительно академическое сообщество. Когда появится понимание, что проблемы государства, в котором наука уничтожена, затрагивают все слои общества без исключения, может быть уже слишком поздно.

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