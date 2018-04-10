Пожар в Бологом, изменивший кинотеатры Российской Империи

В 1911 году в селе Бологое произошел один из самых страшных пожаров в Российской империи. В результате возгорания киноаппарата в переполненном зале погибло более ста человек. Трагедия стала широко известна, потрясла российское общество и навсегда изменила кинотеатры.

Причины катастрофы были типичны — большое количество людей в одном помещении, огнеопасные материалы и отсутствие выходов.

По иронии судьбы пожар произошел в здании клуба Бологовского вольно-пожарного общества. Деревянный дом постройки начала XIX века общество, нуждавшееся в дополнительных средствах, сдавало купцу для использования в качестве кинотеатра.

Вечером 20 февраля (по старому стилю) 1911 года, в Прощеное воскресенье, должен был состояться очередной показ, организованный известным в то время антрепренером кинематографа, московским артистом Давыдовым. Кинематограф всегда привлекал множество зрителей, а это представление в завершающий день Масленицы было последней возможностью развлечься перед Великим постом. Желающих было настолько много, что билеты продавали не только на сидячие, но и на стоячие места. В результате зал был набит битком — около 150 человек занимали все места и проходы. Для того чтобы не пропустить безбилетников, вход осуществлялся только через одну створку двери, а окна и запасные выходы были крепко заперты. Киноаппарат стоял в зале перед сценой, рядом располагался музыкант.

Но праздник длился недолго. Во время показа начался пожар. Дело в том, что демонстрация фильмов на заре кинематографа была довольно рискованным занятием. Главную опасность представляла кинопленка, выпускавшаяся в то время на основе крайне пожароопасной, но прочной нитроцеллюлозы. Собственно говоря, она опасна как порох, потому что именно из нитроцеллюлозы производится бездымный порох — пироксилин. Такая кинопленка была исключительно износоустойчива, но легко воспламенялась и горела без доступа кислорода, выделяя токсичные газы.

Источником возгорания служили использовавшиеся в кинопроекторах мощные дуговые лампы или освещение на основе Друммондова света [1]. Этот прибор представлял собой цилиндр из оксида кальция, который раскалялся до белого каления струей кислородно-водородного пламени, нагревавшей его до 2572 °C. Пленка моментально загоралась от соприкосновения с таким источником света или нагревалась до температуры горения даже во время кратковременной остановки протяжного механизма.

Это было серьезной проблемой. Первый крупный пожар по этой причине произошел уже через два года после первого киносеанса братьев Люмьер — в 1897 году на благотворительном базаре в Париже (погибло 124 человека). Еще более ста погибло при пожаре в парижском кинотеатре в 1907 году.

Но в Бологом не только не предусмотрели возможность пожара. Киноаппарат, установленный перед сценой, работал на источнике Друммондова света, рядом стояли необходимые для него баллоны с водородом и кислородом. В какой-то момент пленка прикоснулась к раскаленному меловому стержню и моментально вспыхнула. Пламя перекинулось на баллоны с газом и стоявшую рядом бутыль с бензином, которые немедленно воспламенились и взорвались. Пожар мгновенно охватил тесное деревянное здание, заполненное декорациями.

Организатор киносеанса Давыдов, вероятнее всего, погиб при взрыве. Зрители, среди которых было множество детей, в панике бросились спасаться. Но выход из зала был только один — в конце длинного извилистого темного коридора через одну створку открывающейся внутрь двери.

Ситуация изначально была практически безнадежной. Одни пытались протиснуться сквозь давку в коридоре и дверях, другие тщетно пытались открыть запертые окна. 64 человека, в том числе 43 ребенка, не смогли выбраться из здания. Среди жертв были не только посетители кинематографа, погибли несколько человек из прохожих и жителей соседних домов, бросившихся на помощь.

На следующий день газеты публиковали рассказы о гибели на пожаре железнодорожного служащего, спасшего нескольких человек, и 10-летнего мальчика, выбравшегося из огня, но бросившегося обратно за семьей. Пожар закончился быстро — уже ночью начали разбирать дымящееся пепелище и доставать тела. Но список не ограничился погибшими в пламени — выбравшиеся из горящего здания умирали от ожогов. Всего жертвами пожара стал 101 человек. Несколько семей погибли в полном составе, другие потеряли детей. Несколько дней в Бологом шли бесконечные похороны.

Новость о пожаре телеграф мгновенно разнес по всей Российской империи. Уже утром прибыли репортеры и фотографы петербуржских и московских газет, в том числе «отец русского фоторепортажа» Карл Булла. О трагедии в Бологом написали практически все газеты и журналы, фотографии пожарища и похорон даже печатали на почтовых открытках. В то время крупные пожары с жертвами случались нередко, но практически мгновенная гибель ста человек в кинозале, а особенно смерти множества детей в огне потрясли Россию.

Через год на месте сгоревшего клуба в память о погибших по инициативе С. К. Мельникова и М. К. Ляхова, потерявших свои семьи, была построена поминальная часовня Иверской иконы Божьей Матери, сохранившаяся до сих пор [2].

Но это стало не единственным следствием трагедии. Пожар в Бологом вызвал в России активное обсуждение вопросов пожарной безопасности кинотеатров и возможности предотвращения таких трагедий в дальнейшем. По городам империи прошла волна проверок, показавшая, что даже большинство петербуржских кинотеатров были так же опасны, как синематограф в Бологом.

В результате уже в 1912 году были приняты правила об устройстве и содержании кинематографов в России. Согласно им для демонстрации фильмокопий кинотеатрам выдавалась лицензия, а официальные органы проверяли соблюдение правил техники безопасности. Кинотеатры разрешалось открывать только на первых и вторых этажах каменных зданий. Запрещалось устройство кинозалов непосредственно над и под аптеками, аптекарскими складами, москательными лавками и другими помещениями, в которых хранились горючие вещества и жидкости.

Кинотеатры следовало отделять от других помещений глухими каменными стенами и несгораемыми потолочными перекрытиями. В залах должны были быть предусмотрены запасные выходы на случай пожара и устройства принудительной вентиляции. Кинопленку надлежало хранить в отдельных несгораемых помещениях и металлических коробках.

Со временем проекторы усовершенствовали механизмами, предотвращающими возгорание пленки, потом вообще перенесли в отдельные помещения. Так после пожара в Бологом были введены правила пожарной безопасности, считающиеся сейчас нормой, а кинотеатры в России приобрели знакомый нам современный вид.

Павел Колосницын,

археолог

1. Друммондов свет

2. fondbologoe.ru/pominalnaya/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

оценок, среднее:из 5)