«Наш факультет с газетой ровесники»

Сергей Ландо, профессор факультета математики НИУ-ВШЭ и Сколтеха

Пользуюсь случаем, чтобы поздравить редакцию газеты «Троицкий вариант — Наука» и многочисленных читателей с 10-летним юбилеем.

За последнее десятилетие в России возникало немало средств массовой информации — как электронных, так и печатных, — нацеленных на обсуждение проблем организации науки и высшего образования в стране. Но мало какие из этих изданий продержались хотя бы 2-3 года. Уже сам по себе факт существования «Троицкого варианта» в течение 10 лет является безусловной заслугой редакции. За это время многое поменялось — и в составе редакции, и в источниках финансирования, и, наверное, в аудитории. Но неизменной остается энергия редакторов, готовность предоставлять страницы газеты выразителям любых содержательных точек зрения, вне зависимости от того, насколько они согласуются с представлениями основного корпуса редколлегии.

Наверное, это совпадение, но факультет математики Высшей школы экономики был образован в том же самом 2008 году и в этом году отмечает свое 10-летие. Так что мы ровесники — вместе росли и развивались с самого рождения. Математика и математики, которых редко балуют вниманием, занимают достойное место на страницах газеты. Только за последний год среди публикаций и воспоминания о недавно безвременно ушедшем Владимире Воеводском, и призыв на бакалаврскую математическую программу Станислава Смирнова в Санкт-Петербурге, и впечатления о прошедшей в Москве конференции памяти Владимира Игоревича Арнольда, и обсуждение книг «Математические прогулки» и «Кому нужна математика?».

Да и сами «Математические прогулки» состоялись во многом благодаря участию «Троицкого варианта». Время от времени газета публикует и материалы о нашем факультете, за что ей отдельное большое спасибо. У меня нет сомнений в том, что у обеих этих ячеек российской научно-образовательной среды большое будущее.

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