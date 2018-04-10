Из истории ТрВ

Борис Долгин (НИУ- ВШЭ):

В юбилей газеты хотел бы представить небольшую антинаучную реконструкцию дискуссий о создании ТрВ.

Однажды ученые решили издавать газету. И начали они думать над названием.

— Давайте назовем ее нашим любимым словом «Наука»!

— Так и будем в киосках спрашивать: «У вас тут свежая „Наука“ не завалялась»?

— Ладно, пусть будут «Известия».

— У РАН уже есть «Известия».

— «Труд»?

— Сразу вспоминаются показатели научной деятельности, не к столу будь сказано.

— «Правда»?

— Сколько там этих правд? Уж лучше «Истина».

— Вы бы, коллега, еще «Благую весть» предложили.

— А что? Это идея!

— «Идея»?!

— Нет-нет, у нас большинство ученых — материалисты.

— Тогда, может быть, «Деньги»?

— Оригинальный вариант.

— Точно, пусть будет «Вариант»!

— «Вариант» — это хорошо. Очень научное слово.

— Да-да, и этих вариантов у нас ровно три: жить, умереть или остаться в нынешнем состоянии. Настоящая троица. Пусть и будет наш «вариант» «троицким».

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