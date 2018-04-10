Из истории ТрВ
В юбилей газеты хотел бы представить небольшую антинаучную реконструкцию дискуссий о создании ТрВ.
Однажды ученые решили издавать газету. И начали они думать над названием.
— Давайте назовем ее нашим любимым словом «Наука»!
— Так и будем в киосках спрашивать: «У вас тут свежая „Наука“ не завалялась»?
— Ладно, пусть будут «Известия».
— У РАН уже есть «Известия».
— «Труд»?
— Сразу вспоминаются показатели научной деятельности, не к столу будь сказано.
— «Правда»?
— Сколько там этих правд? Уж лучше «Истина».
— Вы бы, коллега, еще «Благую весть» предложили.
— А что? Это идея!
— «Идея»?!
— Нет-нет, у нас большинство ученых — материалисты.
— Тогда, может быть, «Деньги»?
— Оригинальный вариант.
— Точно, пусть будет «Вариант»!
— «Вариант» — это хорошо. Очень научное слово.
— Да-да, и этих вариантов у нас ровно три: жить, умереть или остаться в нынешнем состоянии. Настоящая троица. Пусть и будет наш «вариант» «троицким».
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Метки: #251, «Троицкий вариант», Борис Долгин, газета, дискуссия, история, название, ученые, юбилей, юмор
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