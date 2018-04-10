Дорогие друзья и коллеги!
Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно поздравляю вас с круглой датой — 10-летием со дня выхода первого номера газеты «Троицкий вариант». Такой и должна быть газета, которую издают ученые, — открытой, неангажированной, ершистой. Спасибо за честность, смелость и неравнодушие в освещении самой важной для нас с вами темы.
От всей души желаю вам удачи, творческих успехов и вдохновения!
Президент РАН Александр Сергеев
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Метки: #251, «Троицкий вариант», Александр Михайлович Сергеев, газета, поздравление, юбилей
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