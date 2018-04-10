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Дорогие друзья и коллеги!

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Фото Н. Малахина («Научная Россия»)

Фото Н. Малахина («Научная Россия»)

Дорогие друзья и коллеги!

Сердечно поздравляю вас с круглой датой — 10-летием со дня выхода первого номера газеты «Троицкий вариант». Такой и должна быть газета, которую издают ученые, — открытой, неангажированной, ершистой. Спасибо за честность, смелость и неравнодушие в освещении самой важной для нас с вами темы.

От всей души желаю вам удачи, творческих успехов и вдохновения!

Президент РАН Александр Сергеев

 

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