Десять малоизвестных фактов о Японии
Александр Мещеряков, японист, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония»
- Япония меньше России в 45 раз, а по населению они почти одинаковые.
- Японцы любят маленькие вещи, но самое большое деревянное сооружение в мире находится в Японии. Это буддийский храм Тодай-дзи в городе Нара.
- Японская царствующая династия — самая древняя в мире.
- Гора Фудзи является самым узнаваемым в мире ландшафтным объектом.
- Японцы знали про колесо, но практически не использовали его вплоть до второй половины XIX века. И ничего, жизнь шла своим чередом.
- В японских школах есть спортивные фестивали, но первенств школы не проводится. Считается, что это ведет к росту напряженности в коллективе.
- В японских общественных туалетах висит инструкция по пользованию. Их не читают, но туалетом пользуются правильно и чисто.
- В японских городах запрещено курить на улицах, но разрешено (как правило) в ресторанах.
- В японских полицейских участках можно взять взаймы небольшую сумму денег (если, предположим, не на что возвратиться домой).
- Япония занимает одно из последних мест в мире по числу адвокатов, поскольку считается, что межличностные конфликты лучше разрешать в частном порядке.
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Метки: #251, адвокат, Александр Мещеряков, колесо, курение, население, сэнсэй, факты, Фудзи, храм Тодай-дзи, школа, японист, Япония, № 251: от 3 до 10
Вот это очень грамотно —
В японских полицейских участках можно взять взаймы небольшую сумму денег (если, предположим, не на что возвратиться домой).
Спасибо, факты интересные и малоизвестные, по крайней мере, для меня. Похоже, их образ жизни становится все более востребованным. Любопытно, по каким признакам видно, что туалетную инструкцию не читают?