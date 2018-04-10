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Десять малоизвестных фактов о Японии

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Александр МещеряковАлександр Мещеряков, японист, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония»

  • Япония меньше России в 45 раз, а по населению они почти одинаковые.
  • Японцы любят маленькие вещи, но самое большое деревянное сооружение в мире находится в Японии. Это буддийский храм Тодай-дзи в городе Нара.
  • Японская царствующая династия — самая древняя в мире.
  • Гора Фудзи является самым узнаваемым в мире ландшафтным объектом.
  • Японцы знали про колесо, но практически не использовали его вплоть до второй половины XIX века. И ничего, жизнь шла своим чередом.
  • В японских школах есть спортивные фестивали, но первенств школы не проводится. Считается, что это ведет к росту напряженности в коллективе.
  • В японских общественных туалетах висит инструкция по пользованию. Их не читают, но туалетом пользуются правильно и чисто.
  • В японских городах запрещено курить на улицах, но разрешено (как правило) в ресторанах.
  • В японских полицейских участках можно взять взаймы небольшую сумму денег (если, предположим, не на что возвратиться домой).
  • Япония занимает одно из последних мест в мире по числу адвокатов, поскольку считается, что межличностные конфликты лучше разрешать в частном порядке.

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2 комментария

  • Константин:
    10.04.2018 в 23:26

    Вот это очень грамотно —

    В японских полицейских участках можно взять взаймы небольшую сумму денег (если, предположим, не на что возвратиться домой).

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  • Владимир Аксайский:
    11.04.2018 в 8:17

    Спасибо, факты интересные и малоизвестные, по крайней мере, для меня. Похоже, их образ жизни становится все более востребованным. Любопытно, по каким признакам видно, что туалетную инструкцию не читают?

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