Десять малоизвестных фактов о Японии

Александр Мещеряков, японист, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Император Мэйдзи и его Япония»

Япония меньше России в 45 раз, а по населению они почти одинаковые.

Японцы любят маленькие вещи, но самое большое деревянное сооружение в мире находится в Японии. Это буддийский храм Тодай-дзи в городе Нара.

Японская царствующая династия — самая древняя в мире.

Гора Фудзи является самым узнаваемым в мире ландшафтным объектом.

Японцы знали про колесо, но практически не использовали его вплоть до второй половины XIX века. И ничего, жизнь шла своим чередом.

В японских школах есть спортивные фестивали, но первенств школы не проводится. Считается, что это ведет к росту напряженности в коллективе.

В японских общественных туалетах висит инструкция по пользованию. Их не читают, но туалетом пользуются правильно и чисто.

В японских городах запрещено курить на улицах, но разрешено (как правило) в ресторанах.

В японских полицейских участках можно взять взаймы небольшую сумму денег (если, предположим, не на что возвратиться домой).

Япония занимает одно из последних мест в мире по числу адвокатов, поскольку считается, что межличностные конфликты лучше разрешать в частном порядке.

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