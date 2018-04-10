Цифра 10 в наномедицине

Александр Кабанов, зав. лабораторией «Химический дизайн бионаноматериалов» МГУ, заслуженный профессор и содиректор Института наномедицины Университета Северной Каролины (США)

Наномедицина занимается объектами размером от десяти нанометров до одной десятой микрона. Хотя это определение достаточно условно и диапазон размеров приблизителен, но в нем есть определенный научный смысл. Так, в области доставки лекарств объекты менее пяти-десяти нанометров могут проникать через стенки здоровых кровеносных сосудов, и это делает их менее пригодными для доставки лекарств, так как из сосудов они попадают в здоровые ткани.

С другой стороны, объекты более одной десятой микрона (то есть ста нанометров) слишком велики для того, чтобы эффективно попадать внутрь большинства целевых клеток, но зато легче захватываются макрофагами и другими фагоцитирующими клетками и поэтому выводятся из циркуляции до того, как попадут к целевым клеткам.

Наномедицину и нанотехнологию в целом связывают с именем Ричарда Фейнмана, предсказавшего, что можно будет создавать упорядоченные молекулярные структуры такого размера, которые смогут выполнять полезную функцию. Ну и напоследок: нанометр — это десять ангстрем.

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