Цифра 10 в наномедицине
Александр Кабанов, зав. лабораторией «Химический дизайн бионаноматериалов» МГУ, заслуженный профессор и содиректор Института наномедицины Университета Северной Каролины (США)
Наномедицина занимается объектами размером от десяти нанометров до одной десятой микрона. Хотя это определение достаточно условно и диапазон размеров приблизителен, но в нем есть определенный научный смысл. Так, в области доставки лекарств объекты менее пяти-десяти нанометров могут проникать через стенки здоровых кровеносных сосудов, и это делает их менее пригодными для доставки лекарств, так как из сосудов они попадают в здоровые ткани.
С другой стороны, объекты более одной десятой микрона (то есть ста нанометров) слишком велики для того, чтобы эффективно попадать внутрь большинства целевых клеток, но зато легче захватываются макрофагами и другими фагоцитирующими клетками и поэтому выводятся из циркуляции до того, как попадут к целевым клеткам.
Наномедицину и нанотехнологию в целом связывают с именем Ричарда Фейнмана, предсказавшего, что можно будет создавать упорядоченные молекулярные структуры такого размера, которые смогут выполнять полезную функцию. Ну и напоследок: нанометр — это десять ангстрем.
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Метки: #251, Александр Кабанов, клетка, молекула, наномедицина, нанотехнологии, Ричард Фейнман, факты, № 251: от 3 до 10
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