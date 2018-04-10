Число 10 в экономике
Анна Абалкина, PhD, канд. экон. наук, член Совета ОНР
В экономических науках используется понятие «децильный коэффициент». Это показатель дифференциации доходов, который рассчитывается как отношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения к доходам 10% наиболее бедного населения.
Фактически это показатель социального расслоения общества. Считается, что если децильный коэффициент превышает 10, то это может косвенно свидетельствовать о социальном напряжении в обществе, а более 14 — о социальных конфликтах.
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Метки: #251, Анна Абалкина, децильный коэффициент, доходы, общество, социальное расслоение общества, факты, число 10, экономика, № 251: от 3 до 10
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