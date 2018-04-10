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Число 10 в экономике

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Анна Абалкина (Калабрина), канд. экон. наук, член совета Общества научных работниковАнна Абалкина, PhD, канд. экон. наук, член Совета ОНР

В экономических науках используется понятие «децильный коэффициент». Это показатель дифференциации доходов, который рассчитывается как отношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения к доходам 10% наиболее бедного населения.

Фактически это показатель социального расслоения общества. Считается, что если децильный коэффициент превышает 10, то это может косвенно свидетельствовать о социальном напряжении в обществе, а более 14 — о социальных конфликтах.

Децильный коэффициент в некоторых странах мира, 2013 год.

Децильный коэффициент в некоторых странах мира, 2013 год.

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