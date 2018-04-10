Чем дальше, тем больше!

Уважаемая редакция!

Наступление апреля 2018 года является знаменательным событием как для членов редколлегии газеты «Троицкий вариант — Наука», так и для нас, ее читателей: первый номер моей любимой газеты вышел десять лет назад! С чем я всех нас, дорогие коллеги, и поздравляю! Отдельно хочу поблагодарить главного редактора, Бориса Евгеньевича Штерна, за то, что ему пришло в голову начать выпускать бумажную газету в ту пору, когда печатная индустрия начала сдавать свои позиции и переходить в онлайн. Способность идти своим путем, не гоняясь за модой, так сказать, лица не общее выражение — вот что отличает главного редактора и всю газету. Так держать!

Скажу честно, я познакомился с моей любимой газетой не с первого номера, но практически сразу. Уже в третьем номере появилось мое первое письмо, в котором я рассказал читателям о том, как можно недорого поесть в буфете моего родного университета. С тех пор я взял себе за правило регулярно писать письма в редакцию, сея разумное, доброе, вечное и политически корректное. И вот прошло десять лет… Десять лет с правом переписки — это, знаете ли, довольно серьезный срок! Который заставляет задуматься и взглянуть назад. Не скажу, что в самом начале я относился к своим письмам несерьезно, но, конечно, в 2008 году я не мог знать, что у меня завяжется столь длительный эпистолярный роман с моей любимой газетой, а моя просветительская миссия окажется столь значимой и судьбоносной.

Должен пояснить свои слова. Иногда некоторые коллеги и товарищи спрашивают меня: Иван, ты же настоящий патриот и гражданин, зачем ты продолжаешь писать в эту гнусную либеральную газетенку?!

Такого рода вопросы, не скрою, причиняют мне душевную боль. Да, коллеги, да, я всё вижу: я не только пишу в «Троицкий вариант», но иногда и читаю его. И, нужно признать, там попадаются очень и очень разные в идеологическом отношении материалы. Однако нужно понимать, в какой среде мы все живем.

«Троицкий вариант — Наука» — газета для разного рода интеллигенции, в первую очередь для работников образования и науки. А наша российская и советская интеллигенция — это очень и очень специфическое сословие. Значительная его часть привыкла считать своим долгом оппозиционный настрой по отношению к власти, хотя бы на уровне глубоко спрятанной фиги в кармане.

И осознание принципиальной оппозиционности власти иными, так сказать, интеллигентами считается чуть ли не основным признаком: если любишь власть, если, еще хуже, высказываешь эту любовь вслух, для них ты не интеллигент, а «ватник». Таков, увы, генетический дефект нашей интеллигенции.

При этом те же самые люди искренне считают, что власть не должна отвечать им взаимностью — наоборот, власть, по их мнению, должна обеспечить им безбедное существование, предоставить возможность разъезжать по заграницам, безропотно сносить все поношения, в общем, вести себя с интеллигенцией как с избалованным, но любимым ребенком.

Согласитесь, с такого рода публикой иметь дело очень сложно: на все разумные действия руководства страны она смотрит, надев черные очки, а на попытки спокойного диалога отвечает потоками либеральной хулы. Но работать с ней все-таки нужно, причем не со страниц СМИ, которые и без того ориентированы на патриотов, а со страниц изданий, не вызывающих у них рвотного рефлекса. Работать спокойно, вдумчиво, не рассчитывая на быстрый результат и, более того, понимая, что многих горбатых исправит только могила.

Вот такую работу я и веду на протяжении уже десяти лет: занимаюсь разъяснением правильности и значимости политики партии, приучаю коллег к мысли о том, что ученым можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Стараюсь воспитывать патриотически мыслящую интеллигенцию. И, должен сказать, веду я подобную работу небезуспешно: наверняка сотни читателей моей любимой газеты прошли стандартные стадии от отрицания высказываемых мной мыслей до их принятия.

Не скрою, порой я сам перечитываю свои письма и поражаюсь, до чего же они были верными и злободневными в момент написания и, мало того, во многом сохранили свою актуальность и сейчас. Поэтому я начинаю подумывать, чтобы собрать их и издать в виде книги, которую каждый освобождающийся от родимых пятен оппозиционности интеллигент из числа преподавателей и научных работников мог бы поставить на свою книжную полку. А будет таких, не сомневаюсь, чем дальше, тем больше!

Ваш Иван Экономов

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