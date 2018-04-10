Пять фактов о русском языке, которые меня как лингвиста удивляют
Максим Кронгауз, лауреат специальной премии «Просветитель», автор книги «Русский язык на грани нервного срыва»
За столько лет профессионального общения с русским языком удивление, увы, несколько притупляется, поэтому скажу о пяти фактах, которые меня по-прежнему вдохновляют. Ответ будет скорее эмоциональным, чем рациональным.
Во-первых, это русские приставки (суффиксы тоже важны, но не так изящны). С них я начинал свою лингвистическую деятельность (курсовая второго курса), не исключено, что ими и закончу. Разве не прекрасны глаголы отфутболить и присобачить, где приставка намного важнее корня, или, например, проваландаться или зафиндилить, где корень вообще не опознается? И разве не чудесен ряд, объединяющий глубокие традиции с острой современностью: стибрить, слимонить, скоммуниздить, спионерить, солимпиадить, скопипастить?
Во-вторых, это русский акцент, который пробивается через любой даже самый экзотический язык. Собственно, чем более экзотический, тем сильнее пробивается. На самом деле я имею в виду интонацию, но это слишком сложно объяснять.
В-третьих, это уменьшительные суффиксы, столь ненавидимые истинно интеллигентными людьми. Да, высокая культура не терпит эмоциональности, но насколько же приятней по-домашнему пить чаек да коньячок, закусывая колбаской, чем по-взрослому и интеллигентному пить чай с коньяком.
В-четвертых, это система обращений. К ней тоже постоянно предъявляются претензии из-за отсутствия нейтрального обращения к незнакомцу. Да, нейтрального нет, зато какой спектр социально и эмоционально маркированных! Распространение семейных отношений на весь мир приводит к так называемым вторичным употреблениям терминов родства: Садись, мать (в автобусе незнакомой немолодой женщине)! Братцы, помогите (к незнакомым мужчинам)!
Не менее удивительны, например, обращения шеф или командир к водителю такси. Почему командир? Почему шеф? А вот такое фамильярное уважение к одной из самых коммуникабельных профессий!
В-пятых, можно было бы вспомнить множество разных вещей: нашу кириллицу, глагольный вид, систему личных собственных имен, возможно, самую богатую в мире… Но я, пожалуй, назову легкость заимствования и последующего освоения чужой лексики. «Одомашнивание» чужих слов (в том числе с помощью упомянутых выше приставок и суффиксов) — это и есть иммунитет от всяких угроз со стороны других культур и их языков. Они дают, а мы принимаем и делаем своим.
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Метки: #251, заимствования, культура, лингвист, лингвистика, Максим Кронгауз, русский язык, суффиксы, факты, язык, языкознание, № 251: от 3 до 10
Статья понравилась. Похоже, автор ещё не раз будет лауреатом спецпремии. Восхищает контраст – автор безупречно правильным письменным языком рассказывает о живых неправильностях разговорного. И, не исключено, видит за деревьями лес – выводы кажутся правдоподобными, по крайней мере, экспериментально проверяемыми.
Интересно, «одомашнивание» чужих слов – насколько этот лингвистический прием характерен для жизни других языков?
Надо перепостить