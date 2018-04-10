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Пять малоизвестных фактов о математике

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Михаил ЦфасманМихаил Цфасман, математик, профессор Московского независимого университета:

Стереотип. В силу особенностей школьного образования многие считают, что в математике всё уже давно открыто и известно. Но любой ученый-математик скажет вам, что на большинство естественных вопросов человечество не знает ответа.

Верное и доказуемое. В математике есть утверждения, которые верны, но недоказуемы.

Удивительный факт. Самый сложный объект в математике — целые числа. Любая математическая задача может быть сведена к вопросу, имеет ли какая-то система уравнений целочисленное решение.

Геометрия. Много очень сложных областей математики имеют в названии слово «геометрия». При этом изучаемые объекты в наше пространство не лезут и нарисовать их нельзя. Дело в том, что у ученых-математиков в этих областях имеется некая «геометрическая интуиция». Что это такое — большинство математиков хорошо чувствует, но объяснить это нематематику решительно невозможно.

Точка зрения. Великий немецкий математик Гильберт говорил так: «У каждого человека есть кругозор. С годами он сужается. Когда он превращается в точку, мы говорим: это моя точка зрения».

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2 комментария

  • Владимир Аксайский:
    11.04.2018 в 5:59

    Любопытно, почему автор называет свои утверждения фактами?

    Как известно, вопрос – это половина ответа. Было бы интересно увидеть авторский вариант списка «естественных» вопросов, на которые человечество не знает ответа.

    К слову, я замечал у многих — не только математиков – интуитивное восприятие натурального ряда чисел как наиболее простого инструментального способа выражения дискретности, открытости и необратимости нашего изумительно интересного Мира. :)

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  • Андрей Злобин:
    11.04.2018 в 22:11

    Ещё пример малоизвестного в математике:

    Диаметр окружности единичной длины равен отношению золотой пропорции к её экспоненте. Под единичной длиной подразумевается число 1,0079... Данное число, кроме того, с высокой точностью совпадает с относительной атомной массой водорода. С близкой точностью Нильс Бор получил значение постоянной Ридберга для атома водорода. Я опубликовал своё соотношение впервые в конце 80-х годов. В 2013 г. разметил статью с выводом этого соотношения на основе чисел ряда Фибоначчи в архиве препринтов arXiv.org.

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