Пять малоизвестных фактов о Древнем Риме

Виктор Сонькин, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Здесь был Рим»:

1. Самый северный из известных римских амфитеатров находится возле шотландской деревни Ньюстед. В римские времена тамошний лагерь назывался Тримонтий («Трехгорка»).

2. В 55 году до н. э., в консульство Гнея Помпея, во время цирковых игр римлянам был впервые показан носорог.

3. Купол римского Пантеона — до сих пор самый большой в мире купол из неармированного бетона.

4. Фасции — пучки прутьев, перетянутые красным шнуром, внутри которых может скрываться топор; атрибут власти римских царей и высших чиновников — до сих пор есть на гербах Эквадора, Камеруна, Кубы, Вильнюса и многих других городов, стран и организаций.

5. В республиканские времена у большинства римских женщин не было личных имен: они назывались общим семейным именем, а если в семье их было несколько — обозначались как Старшая, Младшая, Третья, Четвертая и так далее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)