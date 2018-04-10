Вера Мильчина, финалист премии «Просветитель»:

1. С 1787 по 1860 год Париж был окружен массивной крепостной стеной длиной 24 км и высотой 3,3 м; в ней были проделаны ворота, а возле них устроены заставы, на которых взимали пошлину за ввозимые в город еду и питье.

2. В 1821 году в Париже насчитывалось более 300 коровников, где выращивали молочных коров. Лишь после того как в 1822 году полиция издала специальный ордонанс, запрещающий строить коровники внутри кольца бульваров, заведения такого рода переехали за пределы города. Постановление, запрещающее выращивать в городе свиней, было издано только в 1829 году.

3. В Париже в 1830-е годы существовала транспортная компания «Трехколесные омнибусы», владелец которой уменьшил число колес у своих экипажей, чтобы избежать налога на четырехколесные транспортные средства; хитрость не удалась, и тогда он прибавил к своим экипажам четвертое колесо, но первоначальное название сохранил.

4. До 1860 года Париж был разделен на 12 округов, поэтому, когда о даме говорили, что она замужем в 13-м округе, это была фигура речи, означавшая, что дама эта живет на содержании у какого-то мужчины.

5. Внутри статуи Генриха IV, которая стоит на Новом мосту с 1818 года, хранятся литературные произведения противоположной политической направленности. При реставрации памятника в брюхе коня обнаружили четыре деревянные коробки, обшитые свинцовыми пластинками, где хранилась целая «библиотека роялиста», в том числе медали с эпизодами жизни короля и поэма Вольтера «Генриада». Напротив, в голове Генриха чеканщик-бонапартист, руководивший отливкой статуи, спрятал три жестяных футляра, в которых, если верить его посмертно опубликованному дневнику, содержались бонапартистские памфлеты (правда, расшифровать их ученым пока не удалось).

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