Три самых лучших китайских поэта

Илья Смирнов, китаист, эксперт в области китайской поэзии, профессор РГГУ и ВШЭ, автор книги «Китайская поэзия. В исследованиях, заметках, переводах, толкованиях»

Цюй Юань. Первый известный по имени китайский поэт. Его оклеветали; государь лишил его своего расположения. Написал поэму «Скорбь отлученного», взял в руки камень, вошел в реку и утопился. На века определил поэтику печали ученого поэта, лишенного возможности наставлять государя.

Тао Юань-мин (Тао Цянь). Оставил службу, не пожелав «гнуть спину за пять мер риса». Возвратился «к садам и полям», то есть домой, где мирно жил в добровольном «великом отшельничестве» — не в горах вдали от людей, без соблазнов, а «в самой гуще людских жилищ»; выращивал хризантемы, попивая домашнее вино, сочинял великие стихи.

Ли Бо. Удивительный, ни на кого не похожий поэт, собеседник небес, ни во что не ставивший земную славу небожитель. По легенде, утонул, когда, хмельной, потянулся из лодки за отражением луны в озере.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)