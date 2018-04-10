Десять малоизвестных фактов о насекомых
Сергей Ижевский, соавтор книг «Жизнь замечательных жуков», финалист премии «Просветитель»
- В мире описано более 400 тыс. видов жуков. И каждый год это число увеличивается примерно на 2 тыс.
- У некоторых тропических жуков-листоедов кровь настолько ядовита, что применяется туземцами при изготовлении отравленных стрел.
- Колорадский жук впервые был случайно завезен вместе с продовольствием в Европу из США в Первую мировую войну.
- Первыми из насекомых, кого применили в биологической защите от вредителей растений, были божьи коровки.
- Многим хищным жукам свойственно внекишечное пищеварение, когда они опрыскивают жертву ядовитым ферментом и после ее растворения всасывают.
- В мексиканских деревнях употребляют в пищу более 200 видов насекомых. Это могут быть поденки, саранча, стрекозы, ручейники, гусеницы бабочек, личинки жуков. Потребляют их в вареном или жареном виде. А хранят в сухом.
- Есть бабочки, которые пробуют свой корм ногами. Присела такая на цветок и сразу поняла: на этом можно полакомиться нектаром, стоит задержаться. А с этого надо быстрее улетать. И корма не найдешь, и сама жертвой для хищника окажешься.
- Колорадский жук имеет 6 форм покоя. Одна из них — многолетняя диапауза. Часть особей углубляется осенью в почву на глубину до полуметра и там пребывает в оцепенении 2–3 года. После чего появляется на поверхности в поисках корма.
- Пустынная саранча при высоких температурах, когда перелетает над жаркой пустыней, потеет. Особые области на ее внешнем покрове (слиферовы участки) интенсивно испаряют воду.
- Не меньшая гордость австралитян, чем кенгуру и эвкалипты, — бабочка гекатезия. Привлекая полового партнера, в полете бабочки свистят. Свистящие звуки возникают при ударе передних крыльев друг о друга.
Связанные статьиОценить:
Метки: #251, бабочки, божьи коровки, еда, жуки, жуки-листоеды, колорадский жук, насекомые, Сергей Ижевский, факты, яд, № 251: от 3 до 10
Добавить комментарий