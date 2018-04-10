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Десять малоизвестных фактов о насекомых

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Сергей Ижевский, соавтор книг «Жизнь замечательных жуков», финалист премии «Просветитель»

  • В мире описано более 400 тыс. видов жуков. И каждый год это число увеличивается примерно на 2 тыс.
  • У некоторых тропических жуков-листоедов кровь настолько ядовита, что применяется туземцами при изготовлении отравленных стрел.
  • Колорадский жук впервые был случайно завезен вместе с продовольствием в Европу из США в Первую мировую войну.
  • Первыми из насекомых, кого применили в биологической защите от вредителей растений, были божьи коровки.
  • Многим хищным жукам свойственно внекишечное пищеварение, когда они опрыскивают жертву ядовитым ферментом и после ее растворения всасывают.
  • В мексиканских деревнях употребляют в пищу более 200 видов насекомых. Это могут быть поденки, саранча, стрекозы, ручейники, гусеницы бабочек, личинки жуков. Потребляют их в вареном или жареном виде. А хранят в сухом.
  • Есть бабочки, которые пробуют свой корм ногами. Присела такая на цветок и сразу поняла: на этом можно полакомиться нектаром, стоит задержаться. А с этого надо быстрее улетать. И корма не найдешь, и сама жертвой для хищника окажешься.
  • Колорадский жук имеет 6 форм покоя. Одна из них — многолетняя диапауза. Часть особей углубляется осенью в почву на глубину до полуметра и там пребывает в оцепенении 2–3 года. После чего появляется на поверхности в поисках корма.
  • Пустынная саранча при высоких температурах, когда перелетает над жаркой пустыней, потеет. Особые области на ее внешнем покрове (слиферовы участки) интенсивно испаряют воду.
  • Не меньшая гордость австралитян, чем кенгуру и эвкалипты, — бабочка гекатезия. Привлекая полового партнера, в полете бабочки свистят. Свистящие звуки возникают при ударе передних крыльев друг о друга.

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