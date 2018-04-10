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Десять малоизвестных фактов о Луне

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Владимир Сурдин, астроном, лауреат премии «Просветитель»

  • Обратная сторона Луны (вопреки бытующему мнению) вовсе не темная, а так же часто освещается Солнцем, как и видимая ее сторона.
  • На поверхности Луны побывал не только экипаж «Аполлона-11» (Нил Армстронг и Баз Олдрин), но и еще 10 других астронавтов.
  • Хотя на лунном экваторе днем температура поверхности +120 °С, а ночью -170 °С, в «землянке» там всегда постоянная температура -50 °С.
  • Полвека назад стороны горизонта на картах Луны поменялись местами: восток стал западом, а запад — востоком.
  • Хотя Луна на ночном небе кажется нам очень яркой, ее поверхность отражает солнечный свет не лучше, чем свеженакатанный асфальт.
  • Ночи на обратной стороне Луны темнее, чем на видимой, в небе над которой постоянно висит Земля.
  • Луна уже миллиарды лет удаляется от Земли в среднем на 3 см в год.
  • Не только в полярных областях Луны, но и в экваториальных в грунте обнаружена замерзшая вода.
  • Первые карты лунной поверхности были составлены еще до изобретения телескопа.
  • В будущем Луна может стать важным поставщиком гелия-3, топлива для термоядерных электростанций.

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Один комментарий

  • Владимир Аксайский:
    11.04.2018 в 16:21

    Статья мне понравилась. Интересно, -50С в «землянке» измерили или рассчитали?

    По моим оценкам, суточные колебания температуры до «землянки» на глубине ~ 2м проникать не должны, Луна теряет тепло только излучением, плотность мощности такого излучения при 300K на длине ~ 9 мкм по модели черного тела у Луны и Земли одинаковая — ~ 3*10^7 Вт/м^3, если верить тепловым спектрам Земли и Луны, которые мне попались в Интернете. Получается, допустимо считать, что внутри Луна не такая уж холодная.

    Изумляет высокая скорость удаления Луны – это же 15% сегодняшнего расстояния за 2 миллиарда лет. Похоже, прав уважаемый Лев Зеленый — …нам нельзя медлить в освоении Луны. :)

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