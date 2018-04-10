Десять малоизвестных фактов о Луне
Владимир Сурдин, астроном, лауреат премии «Просветитель»
- Обратная сторона Луны (вопреки бытующему мнению) вовсе не темная, а так же часто освещается Солнцем, как и видимая ее сторона.
- На поверхности Луны побывал не только экипаж «Аполлона-11» (Нил Армстронг и Баз Олдрин), но и еще 10 других астронавтов.
- Хотя на лунном экваторе днем температура поверхности +120 °С, а ночью -170 °С, в «землянке» там всегда постоянная температура -50 °С.
- Полвека назад стороны горизонта на картах Луны поменялись местами: восток стал западом, а запад — востоком.
- Хотя Луна на ночном небе кажется нам очень яркой, ее поверхность отражает солнечный свет не лучше, чем свеженакатанный асфальт.
- Ночи на обратной стороне Луны темнее, чем на видимой, в небе над которой постоянно висит Земля.
- Луна уже миллиарды лет удаляется от Земли в среднем на 3 см в год.
- Не только в полярных областях Луны, но и в экваториальных в грунте обнаружена замерзшая вода.
- Первые карты лунной поверхности были составлены еще до изобретения телескопа.
- В будущем Луна может стать важным поставщиком гелия-3, топлива для термоядерных электростанций.
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Метки: #251, астроном, Баз Олдрин, Владимир Сурдин, вода, время, гелий-3, Земля, Луна, Нил Армстронг, свет, Солнце, телескоп, температура, факты, № 251: от 3 до 10
Статья мне понравилась. Интересно, -50С в «землянке» измерили или рассчитали?
По моим оценкам, суточные колебания температуры до «землянки» на глубине ~ 2м проникать не должны, Луна теряет тепло только излучением, плотность мощности такого излучения при 300K на длине ~ 9 мкм по модели черного тела у Луны и Земли одинаковая — ~ 3*10^7 Вт/м^3, если верить тепловым спектрам Земли и Луны, которые мне попались в Интернете. Получается, допустимо считать, что внутри Луна не такая уж холодная.
Изумляет высокая скорость удаления Луны – это же 15% сегодняшнего расстояния за 2 миллиарда лет. Похоже, прав уважаемый Лев Зеленый — …нам нельзя медлить в освоении Луны. :)