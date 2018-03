Вы, друг мой, как англоман, конечно, обратили внимание на премированный фильм британского режиссера Джо Райта «Темные времена» (“Darkest Hour”): «Оскара» получил исполнитель роли Черчилля Гари Олдман.

«Темные времена» я хотела увидеть еще и потому, что об этом времени — в том числе и о событиях в Великобритании — у меня есть собственные воспоминания. Начиная с лета 1942 года в Москве на русском языке выходила газета «Британский союзник». Мне шел одиннадцатый год, и я давно уже много читала, так что разрушенный Ковентри вовсе не был для меня абстракцией. Добавлю еще мой опыт переживания непрерывных бомбежек осенью 1941 года.

Итак, у меня были личные причины помнить слова Черчилля “I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat” («Мне нечего предложить [британцам], кроме крови, тяжелого труда, слез и пота»). Без всякого пафоса фильм «разворачивает» знаменитое обращение Черчилля к согражданам до полноценного повествования. Что касается Гари Олдмана в роли Черчилля — Антон Долин об этом подробно рассказал, не пропустите.

Поскольку все, кто обсуждал фильм «Форма воды» (о нем я вам писала), отмечали игру Салли Хокинс, я решила посмотреть ее предыдущую работу — главную роль в фильме «Моди» (“Maudie”, 2016, режиссер Эшлин Уолш).

Хокинс играет самодеятельную (naïve) канадскую художницу Мод Льюис (Maud Lewis, 1903–1970) — уникально одаренную женщину, искалеченную ювенильным артритом. То есть воплощает на экране жизнь калеки… И тут я вспомнила ликующую Салли Хокинс на велосипеде в фильме Майка Ли «Беззаботная» и в очередной раз оценила масштаб таланта этой актрисы. Поистине, Хокинс может сыграть всё!..

В «Моди» удивительно удачно совмещены кадры, знакомящие нас с творчеством художницы, и повествование о ее жизни — а ведь так трудно избежать «прямого» хода мысли, согласно которому «наивный» художник пишет то, что видит, и так, как видит… Но ведь художник — как «наивный», так и профессионально образованный — всегда преображает мир. Этот преображенный мир мы и ценим в работах Мод Льюис.

Салли Хокинс в роли Мод так органична, что забываешь, что реальная Мод уже полвека как ушла в лучший мир…

А еще я посмотрела «Призрачную нить» Пола Андерсона. Странное впечатление: фильм прекрасно снят, замечательные актеры — а чего-то главного не хватает. Быть может, мне нужен был некий заключительный аккорд?..

Меж тем смотрела я фильм с удовольствием. Возможные причины этого удачно сформулированы Антоном Долиным, цитирую: «Материальный мир картины восхитительно подробен <…> Английские пейзажи и натюрморты, обои в цветочек, посуда и мебель, — хоть сейчас в музей Виктории и Альберта. Но превыше всего — кройка и шитье. Их, кстати, в этом самом музее и изучали».

В общем, если читатель — хоть и шутя — причисляет себя к англофилам и англоманам, то «Призрачную нить» стоит посмотреть. А если читатель жаждет увидеть настоящее американское кино, смотрите «Три билборда…».

Ревекка Фрумкина

