Ода честности

Уважаемая редакция!

Буквально неделю назад наша страна пережила эпохальное событие: наш народ в очередной раз выбрал президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина!!! Это были самые честные выборы самого лучшего в мире президента! Сколько бы ни брехали наши недоброжелатели про вбросы и махинации, я лично могу засвидетельствовать, что интерес к выборам был очень высок. Да, возможно, кто-то кое-где у нас порой вбрасывал несколько бюллетеней за Владимира Владимировича, как показано в каких-то сомнительных роликах. Но даже если такое и было, то я очень хорошо понимаю, почему так произошло: я бы сам проголосовал за нашего президента и сто раз, если бы была такая возможность!

Однако сейчас я хочу сказать не об этом, а о честности в нашей сфере — в сфере науки и образования. Увы, наша жизнь пронизана лукавством, куда ни глянь. Да, коллеги, это так: мы ноем и прибедняемся, занижаем свой доход и жалуемся на жизнь, чтобы нас пожалели и поддержали. Разве не приходилось вам встречать коллег, которые на вопрос о зарплате называют размер своего оклада, а сами получают на самом деле в 3–4 раза больше и разъезжают на иномарках? Ровно та же картина наблюдается и в целом: на все голоса мы стенаем — денег на науку выделяется мало, их катастрофически не хватает на то и на это.

Понятно, что на общем фоне нытья и жалоб те люди, которые не жалуются, работают и настроены оптимистично, вызывают злобное раздражение. Именно поэтому многие у нас так не любят Михаила Валентиновича Ковальчука — это человек, который постоянно открывает новые перспективы, а не ноет о бедах и проблемах.

И вот на таком-то сером фоне вспыхивают все-таки звезды: находятся люди, которые готовы пойти наперекор расхожим мнениям и чувствам толпы, сказать правду, сколь бы она ни была неудобна. Недавно на заседании Общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» президент РАН академик Сергеев сказал, что фундаментальная наука в России сегодня финансируется достаточно хорошо.

Для такого утверждения, коллеги, мало одной честности, нужна еще и смелость. Денег мало, денег мало, дайте денег, дайте денег — вот что хочет слышать от научного начальства наша общественность. При всем моем уважении к Михаилу Валентиновичу должен сказать, что ему легче: он шел против традиций нытья с самого начала, и основное место его работы — Курчатовский институт, который не находится в системе РАН/ФАНО.

А именно академическая среда — самая косная и закрытая, именно она болезненнее всего реагирует на перемены. У нас, в вузах, все процессы, которые сейчас пошли в академических институтах, шли проще и без такого сопротивления. Поэтому Александру Михайловичу Сергееву требуется гораздо больше мужества, чтобы пойти вразрез со стереотипами и покуситься на священную корову — мантру «нашей науке дают мало денег».

Предвижу ругательства и издевки в его адрес, предвижу попытки с цифрами в руках показать, что фундаментальная наука у нас в стране недофинансируется: мол, и в абсолютных величинах, и в отношении расходов на науку к ВВП мы в несколько раз отстаем от развитых стран.

Оно, конечно, может, и так, но нужно ведь учитывать не только наши нужды и хотелки, а все обстоятельства: наша страна, в отличие от так называемых развитых стран, находится в окружении врагов. Поэтому нам нужны «сарматы» и «булавы», «кинжалы» и «арматы». И рассчитывать мы можем только на самих себя, а забот у нас невпроворот: Крым и Кавказ, Украина и Сирия, Южная Осетия и Венесуэла. Да и посмотрите на тех людей, которые принимают решения, на разного рода чиновников высокого уровня: далеко не все из них могут в настоящее время позволить себе летать спецрейсами, многим приходится довольствоваться бизнес-классом.

И что нам теперь, отказаться от финансирования ракет и Венесуэлы, пересадить чиновников в эконом-класс? Нет, нет и еще раз нет! Страна и так в настоящих условиях тратит на фундаментальную науку более чем достаточные средства.

Так что я хочу сказать похвальное слово об Александре Михайловиче: его поступок нужно воспеть в стихах и одах, похвалах честности. Надеюсь, он и дальше будет мужественно отстаивать свою точку зрения, выступая на важных партийных форумах и думских заседаниях, общаясь с членами правительства и самим Владимиром Владимировичем, будет говорить, что фундаментальная наука финансируется у нас достаточно хорошо. И сколько бы не улюлюкала научная чернь, он должен понимать: в нашей стране говорить начальству правду в глаза легко и приятно! Его поймут и поддержат.

Ваш Иван Экономов

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