Монеты войны

Во время войны изменяются приоритеты, ценность и доступность металлов. Те из них, которые используются для изготовления снарядов (медь) и специальных сталей (никель), становятся стратегическим сырьем. Затрудняется импорт. С другой стороны, долговечность и тем более красота монет становятся относительно менее важными, тем более что войне неизменно сопутствует инфляция.

Во время Второй мировой войны Германия перешла от монет из бронзы и никеля к цинковым, алюминиевым и железным монетам. Такие же монеты чеканили для оккупированных стран — Бельгии, Чехии, Богемии и Моравии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Югославии.

В чеканке союзников Германии также произошли большие изменения. Болгария перешла от медно-никелевого сплава к стали. Финляндия сначала отказалась от медно-никелевого сплава в пользу меди или уменьшила вес медных монет (в зависимости от номинала), а в 1943 году перешла на чеканку стальных монет (рис. 1). Венгрия заменила бронзу или медно-никелевый сплав в мелких монетах (в зависимости от номинала) на сталь в 1940–1941 годах и затем на цинк в 1943 году; в более крупных монетах серебро сменилось в 1941 году на алюминий (рис. 2). Италия отказалась от чеканки мелких монет из бронзы; никелевые монеты в 1939 году заменили на монеты из акмонитала, стального сплава, существовавшего в двух вариантах: 72% железа, 18% хрома и 10% никеля (магнитный) в 1939 и 1940 годах и 82% железа и 19% хрома (немагнитный) в 1939–1943 годах; таким образом, более ранние монеты бывают и магнитные, и нет. При этом, поскольку сталь — твердый материал, монеты с трудом поддавались чеканке и имели очень низкий рельеф (рис. 3).











Рис. 1. Монеты Финляндии во время Второй мировой войны (10 пенни).

(А) медь, 5 г, 22 мм (1919–1940).

(Б) медь, 2,55 г, 18½ мм (1941–1943).

(В) сталь, 1,12 г, 16 мм (1943–1945)









Рис. 2. Монеты Венгрии (2 пенгё).

(А) серебро 640-й пробы, 10 г, 27 мм (1929–1939).

(Б) алюминий, 2,8 г, 28 мм (1941–1943)









Рис. 3. Монеты Италии (20 чентезимо).

(А) никель, 4 г, 21½ мм (1936–1938).

(Б) сталь, 4 г, 22½ мм (1939–1943)



Война затронула не только европейские страны. США в 1943 году чеканили центы не из меди, а из стали, покрытой тонким слоем цинка; а в 1944–1946 годах — из медного сплава из использованных гильз. Эти же стальные заготовки использовали в 1944 году для чеканки монет освобожденной Бельгии (рис. 4). Пятицентовые монеты, которые до и после войны чеканили из медно-никелевого сплава (в США они так и называются «никель»), в 1942–1945 годах состояли из 56% меди, 35% серебра и 9% марганца.







Рис. 4. Одинаковые заготовки — разные монеты (сталь, покрытая цинком, 2,75 г, 19 мм).

(А) один цент, США (1943).

(Б) два франка, Бельгия (1944, выпуск союзников)



Канада вместо никелевых пятицентовиков в 1942–1943 годах чеканила монеты из томпака (разновидность латуни, сплав 88% меди и 12% цинка), а в 1944–1945 годах — из хромированной стали. Видимо, опыт показался удачным, и такие же пятицентовики регулярно чеканились с 1951 года.

Япония во время войны экспериментировала с монетами из олова, точнее, из сплава олова и цинка. До того в Юго-Восточной Азии этот мягкий и потому не очень подходящий для монетной чеканки металл использовали для монет Сиама (Таиланда) и нидерландских колоний. Чуть раньше, в 1938 году, когда всё уже было понятно, впервые ввели в обращение мелкие алюминиевые монеты, со вступлением в войну снизив их вес. Крупные же номиналы чеканили из алюминиевой бронзы вместо прежнего никеля, а потом тоже из алюминия. А в самом конце войны в Японии были выпущены монеты из глины и пробные монеты из фарфора (рис. 5).























Рис. 5. Предвоенные и военные монеты Японии (1 сен).

(А) бронза, 3,75 г, 23 мм (1938).

(Б) алюминий, 0,9 г, 17½ мм (1938–1940).

(В) алюминий, 0,65 г, 16 мм (1941–).

(Г) сплав олова и цинка, 1,3 г, 15 мм (1944–1945).

(Д) обожженная глина, 0,8 г, 15 мм (1945).

(Е) фарфор, 15 мм (1945, пробная)



И даже далекие от театров военных действий Боливия и Бразилия отказались от медно-никелевого сплава в пользу цинка и алюминиевой бронзы соответственно.

Как видно из примеров выше, смена металла без изменения рисунка была не единственной формой реакции на дефицит некоторых металлов — это могло быть как уменьшение веса монеты за счет диаметра, толщины монетного кружка, центрального отверстия, так и просто отказ от чеканки разменной монеты. В СССР в 1942 и 1944 годах не чеканились монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 копеек, а другие были выпущены в меньших, чем обычно, количествах (например, 10- и 15-копеечные монеты 1942 года) — они редки и потому дороги. 1 и 2 копейки не чеканились и в 1943 году.

С другой стороны, Великобритания ничего не меняла в монетной чеканке (кроме, возможно, тиражей), и даже монеты правительства Норвегии в изгнании чеканили в Лондоне из никелевой латуни. Тираж этих монет был сравним с тиражом довоенных и оккупационных монет, но большинство было переплавлено, и монеты этой серии сейчас редки (рис. 6).











Рис. 6. Предвоенные и военные монеты Норвегии (25 эре).

(А) медно-никелевый сплав, 2,4 г, 17 мм (1924–1940 и 1946–1950).

(Б) никелевая латунь, 2,4 г, 17 мм (1942, Лондон, правительство в изгнании).

(В) цинк, 2 г, 17 мм (1924–1950, германская оккупация)



Михаил Гельфанд, Илья Леенсон

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