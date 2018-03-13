Все на выборы!

Уважаемая редакция!

Впереди важнейшее для нашей страны событие — выборы президента Российской Федерации. Но, дорогие коллеги, не буду скрывать: далеко не все наши сограждане вполне осознают меру своей ответственности перед Родиной. В том числе, как ни горько это признать, и среди нашего брата. А может быть, даже особенно среди нашего брата, ученых и преподавателей. Ладно бы дело ограничивалось одними либерастами, но нет, даже от некоторых представителей здравомыслящего большинства мне приходилось слышать, что их достали призывы пойти на выборы. Мол, не важно, идешь ли ты на улицу или сидишь перед телевизором, пользуешься ли мобильной связью или банковским приложением — везде тебя подталкивают к участию в выборах. И еще ворчат: в последнюю неделю перед выборами небось в магазины завезут туалетную бумагу, на которой будут рельефно напечатаны призывы прийти и проголосовать 18 марта.

Коллег, видите ли, раздражает обилие призывов идти на выборы: Путина, говорят, и без меня выберут. Исключительно близорукое и аполитичное рассуждение! Да, Владимира Владимировича и без нас выберут, если мы не пойдем, но вопрос ведь не в этом, вопрос в явке.

В других условиях можно было бы не придавать этому вопросу особого значения, но Россия сейчас находится в кольце друзей и партнеров, которые мечтают ее развалить, и только личность национального лидера, его гений позволяют нашей стране успешно противостоять вражьим проискам. Поэтому основная задача, которую ставит перед своей клиентурой вашингтонский обком, — это дискредитация нашего национального лидера и его соратников, принижение их веса.

Поэтому так важна задача не просто добиться победы в первом туре с результатом в 70–80% голосов, но и обеспечить явку на уровне не ниже 70% от общего числа избирателей. Это позволит четко и ясно показать нашим «друзьям», что национального лидера и его политику поддерживает большинство населения страны и этого не изменить никакими санкциями и нападками. И потому обеспечить явку — это задача не президентской администрации, а наша, граждан России, задача.

Недаром находящиеся на содержании Госдепа молодчики типа Навального призывают к забастовке избирателей, утверждая, что нынешние выборы, мол, не могут считаться настоящими выборами и не стоит участвовать в этом фарсе. Более того, они лезут из кожи вон, чтобы очернить всех, кто поддерживает политику, ориентированную на отстаивание наших национальных интересов.

К сожалению, некоторые из злобных измышлений рикошетом бьют и по авторитету моего любимого университета. В преддверии Международного женского дня несколько журналисток ни с того ни с сего обвинили в сексуальных домогательствах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. А Леонид Эдуардович, между прочим, является заведующим кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ.

Сразу скажу, коллеги, что, на мой взгляд, у столь занятого важными государственными делами господина вряд ли найдется время на домогательства. А если он вдруг какую мымру по заду и хлопнул, то только из простой жалости, чтобы самомнение ее повысить. Если журналистки страшно этого боятся, то как правильно спикер Думы заметил, нечего им, в Думе работать.

Но я не об этом а о том что нужно зреть в корень. Именно это и сделал декан нашего факультета политологии Андрей Шутов. Он сказал, что обвинения в сексуальных домогательствах и, нарушениях правил дорожного движения — это гибридная война развязанная людьми Навального против депутата который отстаивает интересы многополярного мира активно защищает наши национальные интересы. Так оно и есть. И кому как не нам преподавателям и ученым это понимать и разоблачать провокаторов и клеветников?!

Поэтому дорогие коллеги не слушайте вражескую пропаганду а поступайте как достойные и ответственные граждане нашей страны. Все должны найти время и пойти на выборы чтобы проголосовать! Это даже блондинки из телевизора понимают.

Ваш Иван Экономов

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