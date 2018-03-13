Научные динокомиксы для детей и взрослых

Написать хорошую детскую научно-популярную книгу неимоверно сложно. Даже просто сочинить хорошую книгу для детей, не обремененную научными сведениями, — задача не из легких, не говоря уж о популяризации — здесь требуется особый талант. Детские книги проходят двойной отбор: они должны быть интересны ребенку, но, кроме того, должны чем-то цеплять и родителей. Те произведения, которые сейчас стали классикой детской литературы, создавались или совсем не для детей, или балансировали на грани детского и недетского чтения. Но, как бы ни было сложно сочинять для детей, рассказывать детям о науке еще сложнее; впрочем, это никого не останавливает.

Буквально несколько недель назад научный журналист и писатель Антон Нелихов на своей странице в социальной сети выложил гневный пост с описанием среднестатистической детской книги о динозаврах. Называться она должна «Всё о динозаврах» или, на худой конец, «Энциклопедия динозавров» и являть собой красочный каталог этих самых зверюшек. Что-то наподобие меню дорого ресторана, с непременным указанием размера порции (то есть веса, длины, роста животного) и бонусов от шеф-повара в виде упоминаний о «кровожадности», «свирепости» или «ужасности» того или иного существа. Чаще всего не везет тираннозаврам и их сородичам, но не только им. Впрочем, и такая литература расходится — детская любовь к динозаврам не знает пределов и может уступить лишь детской же любви к машинкам (и то не всегда).

А ведь за последние годы даже палеоарт (назовем так живопись на палеонтологические темы) изменился сильнейшим образом, уж точно не меньше, чем сама палеонтология. Сейчас мы можем узнать, какого цвета были перья археоптерикса или панцирь анкилозавра, еще несколько десятилетий назад такое было невозможно. Эти очень конкретные, очень подробные знания неожиданно не сковали художников, а, напротив, помогли им раскрепоститься. Новые данные оказались слишком неожиданными, а древние монстры — ближе к современности. Когда оказалось, что помимо суровых чешуйчатых драконов в стане динозавров находились и покрытые перьями существа, напоминающие увеличенных в тысячи раз куриц, стало проще экстраполировать на них представления о современных животных. Можно, например, представить, как сугубо травоядный динозавр перекусывает какой-нибудь мелкой живностью. Искусство, вернее не искусство, а именно популяризация, вольные фантазии на тему жизни древних существ, порой даже в чем-то стали опережать науку.

Новым словом в живописи палеонтологической направленности и вообще в научно-популярной литературе стала вышедшая несколько лет назад книга «Все минувшие дни» С. М. Коземена, Д. Нэйша и Дж. Конвея. В ней, кажется, впервые было показано, как мелкий травоядный динозавр гипсилофодонт пытается сжевать вкусную многоножку. Подчеркну, это произошло до того, как на примере гадрозавров было установлено, что некоторые динозавры были вовсе не прочь отведать вкусных насекомых и ракообразных, и до того, как среди увальней — анкилозавров (так же традиционно считавшихся сугубо растительноядными) нашелся оригинал — любитель рыбы -ляонинозавр (он, кстати, и описан был не так давно — в 2001 году).

А теперь хотелось бы поговорить подробнее о недавно переведенной книге «Динозавры. Научный комикс» (Dinosaurs: Fossils and Feathers). Авторы — Джо Флуд (он рисует комиксы и иллюстрации для книг и журналов) и Эм-Кей Рид (у нее уже вышло нескольких взрослых и детских книг; кроме того, она рисует веб-комиксы по ирландским мифам). Книга была номинирована на премию Айснера (Eisner Awards), одну из самых престижных наград за лучший комикс года.

В отличие от «Всех минувших дней», этот динокомикс не опережает своего времени и не меняет представление читателя о палеонтологическом прошлом планеты, перед нами скорее иллюстрированная история палеонтологии (точнее, истории изучения динозавров), история, написанная добросовестно и по возможности занимательно, не превращающая книгу в унылый склад цифр, параметров и дат. Конечно, если мы рассчитываем на сугубо детскую, вернее, совсем уж юную аудиторию, то научный комикс, наверное, не придется ей по нраву. Все-таки интриги недобросовестных ученых, подкладывающих коллегам фальшивые окаменелости, замалчивающих их достижения и громко бряцающих своими, не совсем то, что может заинтересовать ребенка, только начавшего знакомиться с доисторической жизнью. Но вот для читателей, уже имеющих базовые представления о динозаврах, комикс может быть занимательными чтивом. Условно говоря, если диноинтересы ребенка не угасли к 12–13 годам, можно смело покупать для него эту книгу.

Оттуда, например, можно узнать о том, кто и когда впервые ввел понятие «динозавр», почему представленные на первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году скульптуры динозавров (в частности, игуанодонта) оказались на современный взгляд столь странными. Дело тут далеко не только в недостатке знаний у палеонтологов середины позапрошлого столетия.

Читатели смогут познакомиться с такой колоритной фигурой из истории палеонтологии, как Ференц Нопча. Он был не только оригинально мыслящим ученым, внесшим заметный вклад в различные науки (албанистику, геологию, палеонтологию), но также шпионом и авантюристом. В частности, он хотел провозгласить Албанию независимым королевством. Главой государства, разумеется, должен был стать сам Ференц Нопча. Из многих других охотников за костями, впрочем, тоже могли бы выйти неплохие авантюристы и шоумены, избери они немного другой образ жизни, но Нопча, конечно, один из самых интересных персонажей в истории палеонтологии.

Перевод комикса выполнен весьма оперативно, так что научная информация в нем еще не успела серьезно устареть. Аккурат на последних страницах книги происходит торжественное возвращение бронтозавра из таксономического небытия. Напомню, что долгое время бронтозавр считался «самым известным динозавром из тех, которые никогда не существовали», пока в 2015 году группа палеонтологов не предложила вновь выделить его в отдельный род, отделив тем самым от апатозавров. Если бы англоязычное издание вышло месяцем раньше, непосвященные читатели так и остались бы в неведении.

Конечно, добросовестность авторов не означает, что в книгу не закрались досадные ошибки. Некоторые странности вообще необъяснимы: почему, например, эдафозавр назван общим предком динозавров и млекопитающих? Может быть, я и ошибаюсь, но, насколько мне известно, пеликозавров (к которым относится и эдафозавры) в родстве с диапсидами (к которым, в частности, относятся динозавры) никто еще не подозревал. Что-то не совсем вразумительное произошло в книге с датировкой открытия ДНК: между 1939 и 1969 годом все-таки никак не могло пройти всего 12 лет. Да и текст доклада Грегора Менделя о его «экспериментах с горошком» все-таки был опубликован до открытия ДНК Иоганном Мишером, так что я решительно не понимаю, что именно подразумевает Рид под открытием ДНК. Переводчица Мария Скаф любезно отвечала на мои вопросы и даже снабдила меня оригиналом текста, но мне все-таки не удалось разобраться в этом казусе. Впрочем, мелкие ошибки всегда неизбежны, а авторы, повторяю, старались быть точными.

Редакторы издательства «Манн, Иванов и Фербер» тоже, увы, выловили далеко не всех блох. Непонятно, например, почему Томас Гексли превращается в Хаксли — при том, что есть вполне устоявшаяся традиция написания его фамилии, как в случае Германа Гессе или Генриха Гейне. Обратный случай произошел в тексте с миришией, которую все-таки лучше транскрибировать как мирисхию, хотя здесь таки велика вероятность того, что именно «неправильное» написание в русском языке может вскорости закрепиться, во всяком случае, оно встречается даже на зоофоруме, а, напротив, более корректное написание в Рунете отсутствует.

Но, в конце концов, всё это мелочи. Отечественные издатели все-таки проявили немалую добросовестность. Они, например, снабдили книгу списком «дополнительной» литературы (вернее, расширили уже имеющийся английский вариант). Список получился хотя и кратким, но достойным. В нем нашлось место и вышедшим в свет в 2017 году «Древним чудовищам России» вышеупомянутого Антона Нелихова, и ставшей уже классической книге Кирилла Еськова «Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней».

В общем, издание, безусловно, стоит приветствовать. И, да, чуть не забыл самое важное — чувство юмора авторов. Динокомикс весело читать, а эта особенность не так уж часто встречается в научно-популярной литературе.

Юрий Угольников

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