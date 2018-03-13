Что сулит Академии новый законопроект?

24 февраля в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий внесение изменений в принятый в 2013 году закон о реформе РАН. Можно ли считать это победой Академии?

24 февраля 2018 года президент Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“». То есть поправки предлагается внести в тот самый скандальный закон о РАН, который был принят в 2013 году несмотря на активные протесты научного сообщества.

Прежде чем говорить о предлагаемых президентом России поправках к действующему закону, стоит вспомнить, что стало результатом его принятия. Оно привело к объединению трех государственных академий наук — РАН, РАМН и РАСХН — в одну Академию, которой был придан статус бюджетной организации, и передаче примерно тысячи организаций, которые находились в ведении трех академий, новому ведомству — Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).

Меняет ли что-то в этом отношении рассматриваемый законопроект? Нет, никаких кардинальных изменений не предлагается: ФАНО останется учредителем академических институтов, а объединенная Академия останется бюджетной организацией, пусть и с особым статусом.

Оставшись бюджетной организацией, не получит РАН и права законодательной инициативы. В законопроекте, правда, сказано, что «Российская академия наук вправе направлять в органы государственной власти Российской Федерации предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук, и проводить по указанным вопросам публичные слушания», но вряд ли что-то мешало Академии «направлять предложения» и «проводить слушания» и раньше.

Тем не менее законопроект предусматривает определенное расширение полномочий РАН. Где-то скорее формальное, например при включении в число целей деятельности РАН «прогнозирования основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации», где-то — более практически значимое.

Если говорить про РАН как организацию, то законопроект в качестве одной из основных задач устанавливает не просто проведение фундаментальных и поисковых исследований, но и добавляет «в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства», открывая Академии доступ к участию в оборонных программах. Улучшаются и возможности Академии по ведению международной деятельности. Наконец, законопроект содержит более определенные формулировки относительно прав РАН в распоряжении своим имуществом: «Российская академия наук владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления и переданным ей в оперативное управление, в соответствии с настоящим Федеральным законом».

В отношении академической науки в целом первым важным новшеством является предложение согласовывать с РАН решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, подведомственных ФАНО. Это значимый шаг в законодательной реализации декларируемого принципа «двух ключей».

Достаточно важным новшеством законопроекта является и увеличение роли РАН в решении кадровых вопросов: Президиуму РАН дается право согласовывать не только кандидатуры руководителей научных организаций, но и прекращение полномочий директоров институтов, а также назначение исполняющих обязанности директоров. Необходимость согласовывать решения, касающиеся руководителей научных организаций, с Академией несколько уменьшит возможности ФАНО по быстрой смене руководителей научных организаций и снизит вероятность скандалов, связанных с увольнениями директоров академических институтов. Однако сложно себе представить, что ФАНО не сможет так или иначе сменить директора института, с которым не захочет работать дальше.

Гораздо менее интересной является предусмотренная законопроектом обязанность ФАНО согласовывать с РАН кандидатуры руководителей научных направлений и научных руководителей организаций. Научные руководители в академических организациях — это новшество последних лет. Вероятно, образцом послужили учреждаемые в университетах посты президентов. Президентами университетов становятся уходящие со своих должностей ректоры: почетное, необременительное и хорошо оплачиваемое место.

Возможно, это новшество порадует членов РАН, перестающих быть директорами, но чуждая традициям академической науки практика официального назначения научных руководителей организаций (руководителей научных направлений) может впоследствии привести к нежелательным последствиям. Если у института есть официально утверждаемый научный руководитель, то почему директором института не может быть «эффективный менеджер», как бы решающий только финансово-экономические вопросы?!

Но в целом, за вычетом сомнительной части, легализующей позиции разного рода научных руководителей, законопроект несколько расширяет права РАН и делает шаг к законодательному закреплению деклараций о «правиле двух ключей».

Нужно учитывать, однако, что это лишь внесенный в Думу законопроект, который будет рассматриваться в первом чтении уже после выборов президента России, в апреле. А ко второму чтению, которое, вероятно, пройдет уже после инаугурации, в законопроект могут быть внесены серьезные изменения, как увеличивающие, так и урезающие полномочия РАН.

Евгений Онищенко

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