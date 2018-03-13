Членство России в CERN

На днях средства массовой информации обошла новость: Россия отзывает заявку на ассоциированное членство в CERN. На самом деле этот отзыв не означает прекращения сотрудничества, как это разъясняет Андрей Ростовцев:

— Кажется, заголовки новостей только сбивают народ с толку. Россия отозвала свою заявку на получение статуса ассоциированного члена CERN, которую она подала в 2013 году. После известных событий 2014-го вопрос о членстве РФ перешел в политическую сферу, и, как у страны с проблемной внешней политикой, у РФ не было шансов получить желаемый статус. Так что отзыв заявки вполне логичен. Какие преимущества дает статус ассоциированного члена CERN? Во-первых это преимущества для участия промышленности в тендерах. Во-вторых, в некоторых случаях возможность для отдельных ученых и инженеров устроиться на постоянные позиции. В-третьих, право участия в работе советов CERN, правда, без решающего голоса. Что касается первого пункта, то масштабное строительство, какое велось во время создания коллайдера, предвидится не так скоро. Второй пункт касается индивидуальной карьеры отдельных лиц. Что касается третьего пункта, то у РФ как страны-наблюдателя был особый статус, позволявший участвовать в работе советов. Эта возможность никуда не исчезла как не исчезла возможность по-прежнему участвовать в работе экспериментов.

Еще можно добавить что за то время пока Россия «стояла в очереди» за статусом ассоциированного члена CERN этот статус в конце 2016 года получила Украина.

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Позже на сайте РБК появился комментарий1 данный представителем Минобрнауки где говорится о новых соглашениях с CERN готовящихся к подписанию. Это разные вещи — новые соглашения не связаны со статусом России а касаются текущего и будущего сотрудничества которое будет продолжаться и с нынешним статусом.

Андрей Ростовцев

1 www.rbc.ru/society/10/03/2018/5aa3da2e9a79476ce4b0f825

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