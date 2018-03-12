11-й сезон премии «Просветитель»: новое жюри и объявленные перемены

12 марта 2018 года стартовал новый одиннадцатый сезон премии «Просветитель». В прошлом году «Просветитель» перешагнул 10-летний рубеж, и сегодня, по словам членов оргкомитета премии, пришло время некоторых изменений.

«Когда «Просветитель» только начинался, книжный рынок научпопа был практически пуст», — говорит сопредседатель оргкомитета премии Александр Архангельский. — «теперь он разрастается так, что в нем сосуществуют разные ниши, равно достойные, но с трудом подчиняющиеся общим критериям. Как сравнивать блестящую книгу с мощным просветительским началом и книгу, написанную ученым на основе собственного опыта? Иногда это возможно, иногда нет».

Таким образом, в новом сезоне у жюри «Просветителя» появится право разделять лауреатский статут в обеих традиционных номинациях на подноминации. В таком случае одна подноминация будет носить название «науч.», а другая — «поп.», и сумма премии подлежит соответствующему перераспределению между равноправными лауреатами.

Оргкомитет премии особо подчеркивает, что подобный шаг будет возможен в крайнем случае и рассматривается исключительно как право жюри, но не как его обязанность. В целом же, жюри по-прежнему будет стремиться на основе личного научного и читательского опыта своих членов определять единоличных победителей.

В этом году заявки на соискание премии принимаются до 15 мая 2018 года, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий – не позднее 5 октября. С 8 по 11 ноября состоится традиционный Фестиваль премии «Просветитель», а лауреаты получат награды на ежегодной церемонии вручения «Просветителя» 15 ноября.

В новом сезоне в состав жюри премии вошли:

Алексей Семихатов — председатель жюри, докт. физ. -мат. наук, научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН;

— председатель жюри, докт. физ. -мат. наук, научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН; Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

— поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве; Александр Марков — лауреат премии «Просветитель»-2011, докт. биолог. наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

— лауреат премии «Просветитель»-2011, докт. биолог. наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН; Роман Лейбов — докт. филолог. наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета (Эстония), куратор проекта «Рутения.Ру»;

— докт. филолог. наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета (Эстония), куратор проекта «Рутения.Ру»; Дарья Варламова — журналист, лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;

— журналист, лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»; Александр Пиперски — канд. филолог. наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»;

— канд. филолог. наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»; Ирина Щербакова — канд. филолог. наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях»;

— канд. филолог. наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель»-2017 в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях»; Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса).

Напомним, что премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году основателем компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года премия вручается при поддержке ZiminFoundation. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

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