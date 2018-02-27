Ученые и политики
По инициативе предвыборного штаба кандидата в президенты России от «Яблока», связавшегося с членами академического Клуба «1 июля», несколько десятков научных работников РАН встретились с Григорием Явлинским. Встреча была камерной как по числу участников, так и по стилю дискуссий. Она проходила в маленьком конференц-зале гостиницы «Холидей Инн». Вела встречу Ольга Орлова, научный обозреватель Общественного телевидения России.
Первым выступил Явлинский. Лейтмотив его выступления: «Не надо меня убеждать в важности науки, я это всё и сам знаю». Григорий Алексеевич заверил, что, будь он президентом, наука бы точно имела свои твердые 2% от ВВП. Он понимает, что наукой должны руководить ученые, а не чиновники, что Российской академии наук надо вернуть самостоятельность, иначе любые финансовые вливания не дадут результата. Впрочем, добавил Явлинский, то же самое происходит и в экономике — власть уничтожает всё, что работает. Вывод — надо сделать две вещи: увеличить финансирование, что сделать легко, поскольку у нас много безумных абсурдных расходов. И создать систему, которой будут управлять сами профессионалы. Всё это политические вопросы: если у вас, научного сообщества, нет политического представительства, с вами можно делать всё, что угодно.
Со стороны научного сообщества выступили членкор РАН Пётр Арсеев; член Совета Общества научных работников и член Совета по науке при Минобрнауки Андрей Цатурян; автор этой заметки; представитель Совета профсоюза РАН Михаил Митрофанов; представитель молодых ученых; научный сотрудник Института географии РАН Мария Зотова; академик Сергей Стишов.
Особого смысла подробно пересказывать выступления в данной заметке нет — многое уже звучало на страницах ТрВ, многое будет сказано в ближайшее время, есть запись встречи, а сейчас просуммируем сказанное, выделив основные тезисы.
Констатирующая часть
- Идет растущий вал бюрократического абсурда со стороны ФАНО. В ответ научные работники вынуждены прибегать к уверткам и лжи.
- Формальные критерии оценок результативности научного труда стимулируют рост числа халтурных статей и изобретение соответствующих уловок.
- Система научной экспертизы и институт репутаций в стране сломаны.
- Насаждаемый принцип управления наукой — феодальная вертикаль — противоречит ее духу.
- В попытках выполнить популистские майские указы Путина (обеспечить зарплату научных работников не ниже 200% от средней по региону) институты РАН вынуждены прибегать к нарушению законодательства, массово переводя сотрудников на доли ставки с обещанием сохранить зарплату. Опять увертки и ложь.
- Те же майские указы приводят к вопиющему неравенству научных работников по территориальному признаку (средние зарплаты по региону сильно различаются). В результате ученый в Нижнем Новгороде на равной ставке будет получать примерно вдвое ниже московского, и страшно представить, сколько будет получать сотрудник Специальной астрофизической обсерватории, находящейся в Карачаево-Черкесии. Там, кстати, немало ученых мирового уровня.
- Базового финансирования катастрофически не хватает на проведение исследований, поездок и других аспектов научной деятельности. В то же время имеющиеся гранты, включая РФФИ, сильно конкурентны, и их получение зачастую зависит от связей или случая.
Конструктивная часть (как должно быть в прекрасной России будущего)
- Самоуправление: наукой руководят ученые, а не чиновники.
- Базовое финансирование, достаточное для основной научной деятельности плюс разнообразные гранты. Как большие высококонкурентные, так и небольшие, низкоконкурентные (сейчас все высококонкурентные, включая небольшие гранты РФФИ).
- Оценка научной деятельности должна быть экспертной, а не формальной. К экспертизе российских институтов, ученых и их проектов надо привлекать иностранных ученых.
- Никаких «приоритетных направлений»!
После трех выступлений Явлинский снова взял слово и сказал, что ораторы предлагают меры, будто он уже стал президентом. На самом деле всё, что предложено, сделать несложно. Тут другая проблема. В этой системе нет никаких перспектив. Нужна новая государственная система. Приведем пару цитат:
— Вы говорите: «Нужна политическая воля». Извините, это не им нужна политическая воля. Это вам нужна политическая воля. Если вы не будете за себя бороться, никто этого не будет делать. Общества, к которому можно апеллировать, у нас нет. Не сложилось.
— Вы сказали «не знаю, что делать», и вы (указывает на автора заметки) сказали «не знаю, что делать»… Я вам скажу, что делать. Если вся Академия гласно и открыто проголосует за Явлинского, то на следующий день к вам придет Путин и спросит: «Что мне для вас сделать? Что вы все так на меня обиделись?»
— Так начальство тут же снимут! (реплика из зала).
— А вам так дорого это начальство?
Пожалуй, наиболее конкретное предложение прозвучало в выступлении председателя «Яблока», кандидата наук (чья диссертация, по словам Григория Явлинского, многократно проверена «Диссернетом») Эмилии Слабуновой. Она заявила, что «Яблоко» готово лоббировать интересы науки и ждет предложений от научного сообщества. Как именно лоббировать? Ведь партия не представлена в Думе. Например, через региональные парламенты, обладающие правом законодательной инициативы. Она уже пыталась провести через Законодательное собрание Республики Карелия (членом которого является) законопроект о науке, где формулировались многие из тех принципов, что, например, присутствуют в так
называемом письме 400 членов РАН. Законопроект зарубили депутаты от правящей партии и лояльные ей. Теперь будет сделана новая попытка с опорой на научное сообщество.
В заключение моя точка зрения
- Такие встречи, безусловно, полезны не только для политиков, но и для нас, даже если непосредственный эффект не просматривается. Кстати, несколько лет назад в похожей ситуации произошла встреча с Тем, Чье Имя Нельзя Произносить. И полезный эффект таки был: Навальный, имея аудиторию на порядок большую, чем все околонаучные СМИ, рассказал широким массам о попытке власти расправиться с Академией наук.
- Хочу поддержать тезис Григория Явлинского о том, что это мы должны проявить политическую волю, добавив, что формы этой политической воли могут быть самыми разными. Например, грядущая Четвертая конференция работников РАН, если она будет достаточно «боевой».
- На предложения о сотрудничестве с политическими партиями стоит откликаться. Пригодится, хотя и нельзя заранее быть уверенным, что именно так, а не иначе. Наша игра — вдолгую, здесь важно помнить про лежачий камень.
Борис Штерн
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