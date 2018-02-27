Страна полуученых

Здравствуй, страна героев,

страна мечтателей,

страна ученых!

(Из старинной песни)

Волна категорического неприятия учеными бухгалтерского подхода к планированию науки, поднятая январскими письмами ФАНО, кажется, улеглась. «Подавляя тяжкий вздох» и отгоняя мысль, что становятся они полуучеными, люди соглашаются переходить на долю ставки. Некоторые, наоборот, находят даже удобство в том, что не нужно сидеть на работе с 9 до 17, а можно спокойно бегать преподавать в разных вузах. И уже забывается, что получение надбавки в январе и феврале не гарантирует получения ее в марте, ибо начисляться мартовская зарплата будет уже после выборов. И уже не кажется непосильным труд по написанию дополнительных статей, которые в декабре должны быть уже опубликованы. Директора собирают завлабов, выясняют, сколько кто может опубликовать статей за деньги. Даже термин новый появился: «оцифровка статей». Люди занялись делом: решают, что можно пообещать начальству.

Вообще-то обещать и клясться на зарплатной ведомости — опасная штука. Знаю не только по себе: при составлении заявки на грант переоцениваешь свои силы тем больше, чем больше ожидаемая сумма гранта. «А то, что придется потом платить, / Так это ж, пойми, потом!» (Александр Галич).

Говорят, лучших институтов позор перехода на неполную занятость не коснулся. Говорят, ФАНО и ПРАН создали комиссию, которая решит, как учесть в госзадании не только количество, но и качество научных достижений (или публикаций). Интересно, как это в массовом порядке можно измерить качество статей, а тем более — научных результатов.

Можно, конечно, ценить дороже статьи из Q1, Q2, но ведь материал надо иметь на такие статьи, да и времени на них уходит больше — и на подготовку, и на публикацию.

А что делать математикам, которые ценят свои результаты отнюдь не по импакт-фактору журналов, где они опубликованы? Здесь можно и статистику навести, но, боюсь, она будет неутешительной: в большинстве случаев сочинить и опубликовать хорошую статью за ОДИН год невозможно. Кто безусловно выигрывает от вводимой инновации — так это владельцы низкосортных журналов и посредники, публикующие что угодно за сходную цену. Наука же становится жертвой профанации, а выполнение Указа № 597 фальсифицируется.

Еще один важный аспект остается обычно за кадром, но его четко формулируют медики, которые попали под тот же Указ № 597 и находятся в той же ситуации, что и научные работники [1].

«Заставляя медиков перерабатывать и совмещать должности из-за низкой заработной платы, государство создало систему нарушений санитарных правил, отраженных в ТК РФ в виде ограничения продолжительности рабочего времени. Это приводит не только к синдрому профессионального выгорания и уходу из профессии, повышенной смертности среди врачей, но и к опасности для пациентов, поскольку врач с хронической усталостью не может оказывать качественную медицинскую помощь… Та -ким образом, имеется манипуляция цифрами. Показатели, заложенные в указе президента РФ, достигаются не за счет повышения заработной платы медработников, а за счет увеличения их трудовой нагрузки».

Если ничего не изменится (внесенные в Думу поправки к закону о РАН не в счет) и Указ № 597 будет выполнен за счет фальсификации, то он навсегда останется в истории как позорный указ, превративший нас в страну полуученых. Хочется процитировать резкие, но справедливые слова из комментария Клуба «1 июля» к ответу Минобрнауки РФ на «Письмо 400» [2]: «… Точка зрения чиновников, что ученым „жить стало лучше, жить стало веселее“ является безответственным враньем, таким же, как нанофильтры, самостирающиеся носки, шестой технологический уклад и постгеномная магистраль. И, если смотреть чуть дальше, чем до завтрашнего дня, этот масштабный обман является преступлением против государства».

И, конечно же, «всё, что требуется, — это политическая воля главы государства и росчерк его пера».

У нас осталось меньше месяца, чтобы увидеть этот росчерк. А потом — все на выборы!

Александр Фрадков,

сопредседатель Совета Межрегионального общества научных работников

1. Совместное заявление профсоюза «Действие» и Гильдии защиты медицинских работников о зарплатах медиков.

2. Комментарий Клуба «1 июля» к ответу Минобрнауки на «Письмо 400».

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