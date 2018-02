«Вот я, вот я превращаюсь в муравья!»

Пауки — опасные хищники и в то же время желанная добыча для птиц, амфибий, рептилий и пауков покрупнее. Перед хищником паук беззащитен. Что он может — только убежать или затаиться. То ли дело муравьи! Размерами они не превосходят небольших пауков, при этом кусаются, брызгаются муравьиной кислотой и даже подмогу при необходимости вызывают. Поэтому желающих полакомиться муравьями относительно мало и многие под них мимикрируют. В числе подражателей — около 200 видов пауков из рода Myrmarachne семейства Salticidae (пауки-скакуны). Это дневные животные, свободные охотники.

Обычный паук внешне на муравья не похож. Мирмарахны приобрели муравьиную «фигуру» — удлиненное тело и тонкую талию (рис. 1). Однако есть у них два типично паучьих признака, которые никуда не спрячешь: восемь ног вместо шести муравьиных и отсутствие антенн. К счастью, недостатки внешности компенсируются правильным поведением. Можно сойти за муравья, если ходить, как он. Ведь многие из нас различают знакомых по походке. Не исключено, что и хищник реагирует на этот признак.

Мимикрию пауков Myrmarachne не первый год изучает доцент новозеландского Университета Кентербери Ксимена Нельсон (Ximena J. Nelson). Вместе с коллегами она сравнила количественные характеристики движения четырех видов мирмарахн (M. aurea, M. lupata, M. rubra, M. smaragdina) и муравьев, ставших, по-видимому, объектом для подражания, а также пяти видов пауков-скакунов, которые не мимикрируют (далее для краткости «обычных пауков»). Ученые анализировали частоту остановок, скорость поворотов и манеру их выполнения: на месте или в движении [1]. Оказалось, что муравьи и мирмарахны при ходьбе останавливаются реже, а повороты выполняют шустро и на ходу. Обычные пауки чаще прерывают бег, разворачиваются медленнее, после поворота останавливаются. Затем исследователи создали трехмерное изображение мирмарахны, которое двигалось либо на муравьиный манер, либо как обычный паук. Этот мультик показывали на экране хищным паукам-скакунам Sandalodes bipenicillatus, которые не мимикрируют и охотятся на других пауков. Если фигурка на экране двигалась как муравей, хищник мало ей интересовался, при этом кидался на изображение, бегущее обычной паучьей рысцой. Следовательно, одной муравьиноподобной внешностью хищника не обманешь. Чтобы достичь успеха, надо и двигаться как муравей.

Подробностями походки мирмарахн заинтересовались специалисты Корнеллского университета (США) под руководством профессора Рональда Хоя (Ronald R. Hoy). Они работали с пауками M. formicaria, рабочими муравьями рода Formica и представителями трех видов обычных скакунов — Salticus scenicus, Sitticus sp. и Phidippus audax [2]. Сначала ученые изучили походку животных пошагово, для чего засняли ее на видеокамеру со скоростью более тысячи кадров в минуту, а затем просмотрели на малой скорости. Такой метод позволяет разглядеть детали, невидимые обычным глазом.

Оказалось, что обычные пауки рысят на своих восьми ногах. Муравьи бегут на шести, но при ходьбе регулярно опускают антенны, касаясь ими земли. M. formicaria ходят на восьми ногах, потряхивая брюшком, подобно муравьям, но иногда внезапно останавливаются и подымают передние ноги, как антенны (рис. 2). Остановка длится десятую долю секунды, увидеть ее можно только при замедленной съемке, и она создает иллюзию, что перед нами существо с шестью ногами и парой антенн.

Пусть потенциальный хищник не видит этих остановок и не в состоянии пересчитать ноги у бегущего животного. Зато ему видна траектория движения, а она у обычных пауков и муравьев разная. Когда подопытных животных выпускали в пластиковый загончик, пауки-скакуны двигались более-менее по прямой. Муравьи беспорядочно сновали по чистому пластику, однако ситуация менялась, когда они находили тропу. Ее начертили на пластике исследователи экстрактом из муравьиных брюшек. Получилась дорожка шириной около 2 мм, и муравьи рыскали вдоль нее по синусоиде, отклоняясь вбок до тех пор, пока запах совсем не ослабнет. Тогда они возвращались на тропу и отбегали в другую сторону. M. formicaria также выписывали синусоиду вдоль воображаемой прямой, длина волны составляла около десяти длин тела, амплитуда около пяти. При этом никакой дорожки у них не было, пауки двигались по чистому пластику. Но стороннему наблюдателю может показаться, что это муравей сосредоточенно бежит вдоль тропы.

Обманут ли эти ухищрения настоящего хищника? Для этого исследователи сняли три мультика, на которых черный силуэт муравья, M. formicaria или обычного паука-скакуна бежит по белому полю (вид сбоку), и показывали их хищному пауку P. audax, большому любителю мелких артропод. Если паук считал, что перед ним пробегает добыча, то пытался схватить изображение [3].

Он кидался на 75% обычных пауков, но только на 15–25% M. formicaria и муравьев. Обманулся.

Исследователи отмечают, что многие пауки ходят на шести ногах, используя переднюю пару как специализированные антенноподобные структуры. Таковы жгутоногие фрины (Amblypygi), жгутохвостые телифоны (Thelyphonida) и сенокосцы Opiliones. И даже представители других отрядов могут обходиться шестью конечностями, если потеряют пару в схватке с хищником. Тем не менее мирмарахны ходят на восьми. Не смогли перейти на шестиногость, не успели или не сочли нужным, потому что их походка и так вводит в заблуждение хищников? Это ученым еще предстоит выяснить.

За всякое приобретение приходится платить. За свое сходство с муравьями мирмарахны расплатились утратой способностей, которые облегчают охоту. За время эксперимента исследователи ни разу не видели, чтобы мирмарахны прыгали. Видимо, они действительно разучились это делать. Они не бросаются на добычу издали, как другие скакуны, и вынуждены хватать ее, подкрадываясь почти вплотную. И отыскивать жертву проще, двигаясь по прямой, а не выписывая синусоиду. Кроме того, абсолютной защиты не существует. Есть множество хищников, которые успешно лакомятся муравьями, и пауки, которые подражают муравьям, также попадают в круг их внимания. Не исключено, что птицы с их острым зрением не поддаются на обман мимикрии — это тоже предстоит проверить. Но преимущества, предоставляемые мимикрией, очевидно, перевешивают все неудобства.

В то время как пауки потратили столько усилий, чтобы уподобиться муравьям, есть насекомые, которые стремятся походить на пауков-скакунов [4]. Это моль Brenthia coronigera, которая, когда сидит, принимает паучью позу: приподнимает передние крылья, а задние поворачивает, показывая пятна, похожие на глаза паука, и полоски, напоминающие паучьи ноги (рис. 3). Перемещаясь по цветку, она подпрыгивает, как паук-скакун. Не только человека, но и хищных пауков удается обмануть этим бабочкам в паучьей шкуре. Шкура, кстати, крайне важна. Если стереть с нее пятна — съедят, и никакие прыжки не помогут.

Наталья Резник

