Предвыборные поправки к закону о РАН

На днях Путин внес в Государственную Думу проект поправок к закону о Российской академии наук. Он вызвал энтузиазм у некоторых научных работников, поскольку формулировки поправок намекают на увеличение полномочий РАН. Мы попытались проанализировать поправки, сличая проект с ныне действующим законом. Сразу должны предупредить, что наш комментарий весьма поверхностный. Для того, чтобы квалифицированно оценить смысл поправок, нужны комментарии людей, лучше ориентирующихся во взаимоотношениях РАН и государства.

К задачам РАН добавлена координация исследований для оборонно-промышленного комплекса, причем оборонные задачи добавлены сразу во многие пункты. К разделу целей добавлено прогнозирование научного, технологического и социально-экономического развития страны; научное руководство деятельностью научных и высших образовательных организаций (насчет руководства вузами звучит радикально, но непонятно, насколько это реалистично и вообще — как это). На РАН также возложена экспертиза научных результатов вышеупомянутых учреждений. Это лучше, чем экспертиза Минобрнауки или ФАНО, но надо посмотреть, как реально это будет работать. Добавлена популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи. Вместо участия в разработке и согласовании программы фундаментальных исследований на долгосрочный период формулируется организация того же самого бессмысленного дела. Вместо того, чтобы просто докладывать президенту о состоянии фундаментальных исследований и важнейших достижениях, придется ежегодно докладывать о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. Вот так вот! Впрочем, не привыкать.

Увеличены полномочия РАН в части международного сотрудничества, хотя для того, чтобы понять, насколько и как, нужен комментарий эксперта, хорошо понимающего бюрократический язык.

Наконец, пункт, вызвавший наибольший энтузиазм в академической среде: «Российская академия наук владеет, пользуется и распоряжается федеральным имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления и переданным ей в оперативное управление, в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Российской академии наук».

Увы, институты РАН и их имущество закреплены за ФАНО, т. е. основная собственность не защищена от продажи. Пока действует мораторий на продажу собственности институтов, но он не вечен. Так что особого предмета для энтузиазма нет.

Более четко прописано правило «двух ключей»: «Решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством Российской Федерации (т. е. ФАНО. — Ред.), внесении изменений в уставы (утверждении уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с Российской академией наук» . Про учреждение институтов не сказано ничего. Сейчас это функция ФАНО.

Прекращение полномочий директоров и назначение врио закрепляется за ФАНО (ранее про прекращение полномочий ничего не говорилось). Про выборы директоров ничего не изменилось, зато добавилась странная ремарка про научных руководителей: «Президиум Российской академии наук осуществляет согласование кандидатур руководителей научных направлений и научных руководителей организаций, переданных в ведение [ФАНО]».

В основном это всё. Ничего радикального не происходит, хотя некоторые новации, способные хоть немного укрепить позиции РАН, кажется, есть. Чтобы понять, насколько они серьезны, нужно консультироваться с более информированными людьми. Надеемся получить соответствующие комментарии к следующему номеру.

Редакция

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