Наука в коротких штанишках

Уважаемая редакция!

Данный выпуск моей любимой газеты выходит между двумя замечательными праздниками, первый из которых называется Днем защитника Отечества, а второй — Международным женским днем. Между, так сказать, мужским и женским днями. Очевидно, коллеги, что там, где есть мужчины и женщины, там иногда случаются дети, поэтому пусть вам не покажется удивительным, что я пишу не про защитников Отечества и не про прекрасных дам, а про детей.

Дети, да, именно дети — вот что самое святое и важное для нас! Это наше будущее, поэтому нам нужно делать всё для их всестороннего развития, чтобы из них выросли честные, порядочные, творческие и ответственные люди, а не всякие разгильдяи и пофигисты типа нас.

Казалось бы, это очевидно, но, увы, находятся такие, для кого жадность и эгоизм являются альфой, бетой, гаммой и омегой их существования. Никакие бедные, несчастные дети, никакие сиротские слезы не в состоянии пробить брешь в их корыстном самодовольстве.

Вот такие-то жестокосердные люди и начинают ругаться на руководство РФФИ по поводу распределения средств между различными видами конкурсов. Как же так, вопят они, фонду дополнительно выделили почти десять миллиардов рублей, а на основной конкурс инициативных проектов по областям знания нехорошие руководители РФФИ добавили всего миллиард с небольшим. В результате вернуться к старым нормативам отбора проектов не удалось. Зато на молодежные конкурсы добавили аж три миллиарда, и теперь на программу адресной поддержки талантливой молодежи «От школьника до доктора наук» будет потрачено почти пять миллиардов рублей!

От школьника, кричат они, вдумайтесь — от школьника! Где школьники, а где фундаментальные исследования?! Наука, понимаешь ли, в коротких штанишках. Профанация, издевательство и идиотизм — вот их вывод.

Ну, коллеги мои дорогие, нельзя быть такими категоричными. Вряд ли академик Панченко хочет раздавать гранты РФФИ обдолбанным малолетним дебилам. Существуют юные таланты, молодые, да ранние, которым по силам начать не только грызть, но и переваривать гранит науки, раздвигать ее горизонты. Видимо, фонд стремится найти таких, провести, так сказать, раннюю диагностику гениев.

Да что там школа: иной карапуз с таким серьезным видом ковыряется в носу, что сразу становится ясно — это будущий Ломоносов! А иной так забавно показывает язык, что видишь — чисто Эйнштейн.

Впрочем, школьники — не единственная претензия нашей прогрессивной общественности к руководству РФФИ. Оно объявило конкурсы «по тематическим направлениям, сформированным Фондом для реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, осуществляемых учеными на основе междисциплинарного подхода». И тут же некоторые начали шипеть: опять, мол, лотоводчество, опять конкретная формулировка тематики. На всё у них, мол, есть деньги, кроме конкурса «а»: там жалкие 700 тысяч в год на грант дают, а здесь от 3 до 6 миллионов, как в РНФ.

Коллеги, родные, да что вы сделаете за 700 тысяч? А вот у специально отобранных людей есть шанс что-нибудь за шесть миллионов сделать. Так что нечего цепляться за свои никчемные гранты «а», нужно начинать мыслить стратегически и междисциплинарно.

Думаю я, что корни недовольства начальством РФФИ понятны: не любит наша прогрессивная научная общественность Михаила Валентиновича Ковальчука, а Владислав Яковлевич Панченко — это его верный соратник. Вот и всё.

Кстати, сколь бы эта публика ни гавкала на российского междисциплинарного наногуру, его караван продолжает идти. Вот совсем недавно появились сообщения, что Министерство обороны предлагает назначить Михаила Валентиновича научным руководителем военного инновационного технополиса на базе центра «ЭРА» в Анапе. Технополис будет создан «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности России». И пусть теперь трепещет вашингтонский обком: наша обороноспособность вскоре поднимется на небывалую высоту! В том числе, не исключено, и силами вчерашних школьников.

Ваш Иван Экономов

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