14 февраля 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося российского просветителя Сергея Петровича Капицы. В день его похорон Дмитрий Борисович Зимин, основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель», сказал: «Такие слова, как „ученый“, „популяризатор“, в какой-то мере неадекватны для описания Сергея Петровича Капицы. Он был фигурой просветителя масштаба эпохи Возрождения, потому что он был не только физиком, не только ученым. Меня, к примеру, совершенно поразила его эрудиция в поэзии Серебряного века. Я был удостоен чести быть частью Никитского клуба, который возглавлял Сергей Петрович. Он участвовал и в работе фонда „Династия“ и стал лауреатом премии „Династия“ как „Просветитель от Бога“ (2011 года). Я смотрел его передачи „Очевидное — невероятное“. Это было очень важной страницей в его биографии, в биографии российского просветительства и популяризации науки, но этим его личность не исчерпывается.

Масштаб этого человека настолько отличался и превосходил масштаб интеллектуальной жизни современной России! Это был гигант, который возвышался над российской интеллектуальной жизнью. Как всякое редкое явление, его очень трудно описывать. Нам повезло, что мы были его современниками».

См. видеозапись вручения премии на premiaprosvetitel.ru/gallery2/view/?99

«2500 лет назад Аристотель сказал, что все люди от природы стремятся к знаниям. Это первая фраза его знаменитой книги „Метафизика“. Метафизикой мы перестали заниматься, но эта фраза достойна того, чтобы о ней напомнить. Поэтому я просто исполняю заветы великих древних мыслителей. Вручая мне эту премию, вы помогаете мне в этом деле, ведь всякому человеку всегда приятно признание того, что он делает. 35 лет назад было сложным решением заняться популяризацией науки. Я читал лекции студентам, и это никаких эмоций не вызывало, а когда тебя слушают миллионы, то всё меняется. И именно для этого всё и делается, нам нужно изменять сознание людей и давать им новые знания». (С. П. Капица на церемонии 2011 года).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)