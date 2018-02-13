Мы перестали мечтать?

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, сотрудник российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс», автор блога zelenyikot: На самом деле Илон Маск не сделал ничего фантастического. Такое делал Королёв, делал Глушко. Такое делали советские люди и могут сделать русские. Но сейчас мы смотрим на это со стороны и как на что-то фантастическое. У меня неоднократно спрашивали разные люди: «Можем ли мы повторить успех SpaceX?» Технически можем. В конечном счете посадка ступени или сверхтяжелая ракета — это математическая задача. Математики у нас не перевелись! У нас перевелись мечтатели. Чтобы знать, как лететь и куда лететь, нужно знать, ЗАЧЕМ лететь. Зачем вам в космос, ребята? Зачем вы встаете по утрам? Когда в последний раз вы любовались звездами? Эти вопросы не задают на пресс-конференциях Роскосмоса. Я думал, буду радоваться пуску, а в душе только досада. Маск не облетел нас в технологиях. Он облетел в смыслах.

Мы попросили ведущих российских ученых и популяризаторов космонавтики отреагировать на эту реплику В. Егорова. Публикуем поступившие ответы.

Владимир Сурдин, астроном, лауреат премии «Просветитель»:

Мы не перестали мечтать, просто на воплощение космических мечт нужны большие деньги. Королёв и Глушко получали их от государства, озабоченного военными проектами. А Луна и Марс военным ни к чему. Поэтому мы лишь мечтаем, а Маск строит.

Алексей Старобинский, академик РАН, лауреат премии Кавли:

Мое мнение в точности противоположно мнению Виталия Егорова: Маск «облетел» нас в технологиях, поскольку он сделал тяжелую ракету, которой у нас в данный момент нет (но мало ли чего у нас нет), но никак не в смыслах. Вот с этой фразой Егорова я соглашусь: «Чтобы знать, как лететь и куда лететь, нужно знать, ЗАЧЕМ лететь». Ответ Маска: «Чтобы запустить в космос свой автомобиль». У-у-у!!! И это вы называете мечтой — удивить соседа? Если да, то у меня с вами разные понятия о мечтах. Правильно пишут, что в СССР еще более тяжелые ракеты делали, но потом перестали, потому что стало непонятно, для чего нужна такая колоссальная затрата сил и средств — только для того, чтобы опять потрясти весь мир, чтобы он восхитился нами (или ужаснулся, если иметь в виду военные приложения)?

А говорить, что российские ученые перестали мечтать, может только человек, не интересующийся современным состоянием науки. Не касаясь других наук, в которых я не являюсь экспертом, возьмем только астрофизику и космологию. Это сейчас-то мы перестали мечтать, когда мы детектируем классические гравитационные волны, буквально видим слияния черных дыр и нейтронных звезд и мечтаем, скажем, об открытии первичных квантовых гравитационных волн или о нахождении скрытой информации о начале всего мира во флуктуациях реликтового электромагнитного излучения?! Поэтому для ученых ракеты — это не самоцель, а способ получить новое знание.

Борис Штерн, вед. науч. сотр. ИЯИ РАН:

Виталий Егоров сетует, что у нас перевелись мечтатели. Да нет, просто в России сейчас не их время. Кстати, у меня издавна есть мечта — дожить до высадки человека на Марс. В молодости я был абсолютно уверен, что это произойдет в ХХ веке. Потом потерял надежду увидеть человека на Марсе. И вот сейчас благодаря Маску эта надежда снова забрезжила. По крайней мере, появился шанс (если буду вести здоровый образ жизни). Успешный запуск Falcon Heavy, безусловно, приближает Марс, несмотря на то что экспедиция будет запущена другой ракетой (скорей всего, разработки того же SpaceX). Надежда чуть-чуть окрепла.

— Алекс, я знаешь, что подумал — почему в нашем гниловатом мире возможны подобные чудеса? Да просто, слава Всевышнему, ни одна сила в истории не смогла привести этот мир к общему знаменателю. Сколько ни кричат «глобализация», он остается диверсифицированным и пестрым. Потому мир столь живуч и до сих пор способен к неожиданностям. Ни одна сволочь не смогла построить единую глобальную систему отъема и распределения ресурсов. А ведь сколько было желающих! А построили бы — так и триллиона Дорса бы не было — отняли бы большую часть и поделили. А за деньгами на проект пожалуйте в соответствующие инстанции. А там голодные чиновники от науки и технологий со своими интересами… Как ни неприятны нам олигархи, а без них мир лишился бы важных степеней свободы. «Ковчег 47 Либра»

Я встречал людей, которые не понимают, на кой черт нам сдался человек на Марсе, — даже среди тех, кто имеет прямое отношение к космосу и к исследованию планет. Зачем это дорогое и вредное для здоровья шоу, когда автоматы принесут информации больше и дешевле? Да именно затем, что подобное шоу гораздо важней для судьбы цивилизации, чем научные данные: оно пробуждает добрые чувства во всем мире. И прекрасный перформанс с автомобилем Маска, полный выдумки и юмора (чего стоит одна только надпись “Don’t panic!” из «Автостопом по Галактике»), тоже пробуждает чувства, несмотря на брюзжание многих наших соотечественников. «Тесла Родстер» заслужил место в анналах современного искусства!

Есть куда более серьезный аспект в стремлении человека к Марсу. Я убежден, что это стремление, разделяемое многими миллионами, повышает шансы на выживание нашего вида в очень опасный период: достижение технической мощи, добытой меньшинством, при невежестве и эгоцентризме большинства. Добрые чувства, которые я упомянул, — инстинкт созидателя и первопроходца, гордость за свой род, уважение к разуму. Это то, что вытесняет агрессию.

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