Выводы французских экспертов о ситуации с рутением-106

6 февраля 2018 года на сайте IRSN (Института ядерной и радиационной безопасности Франции) был опубликован доклад с результатами расследования происхождения рутения-106, обнаруженного во Франции и других странах Европы [1]. В преамбуле говорится, что доклад был представлен 31 января на первом заседании международной комиссии, о которой говорилось выше. Стоит отметить, что доклад сделан на хорошем профессиональном уровне. Выводы вполне обоснованны, изложены корректно и достаточно осторожно.

Ничего подобного российская сторона не представила, по крайней мере, для публичного рассмотрения.

В докладе можно отметить следующие важные моменты.

Наблюдавшиеся концентрации рутения-106 не должны оказывать какого-либо воздействия на здоровье людей и окружающую среду. Но тот факт, что радионуклид был выявлен на такой обширной территории, говорит о том, что активность в выбросе была весьма высокой (стр. 1). Выброс наиболее значительной части активности, 100–300 ТБк (триллионов беккерелей), мог происходить между 25 и 28 сентября 2017 года и продолжаться не более 24 часов (стр. 10). Для многих точек наблюдения период пробоотбора превышал время, в течение которого рутений присутствовал в атмосфере. С учетом этого фактора отмечен снижающийся градиент концентрации рутения с востока на запад. Первые наблюдения Ru-106 были зафиксированы в России 23 сентября в Кыштыме, 25 сентября в Аргаяше и 26 сентября в Бугульме, в районе Дёма (Уфа), в Метлино и Новогорном (табл. 2 на стр.7). Все перечисленные станции расположены на юге Урала. Данные осаждения являются самыми высокими по активности из всех измерений (стр. 6). В других странах (в частности, в Румынии) с учетом коррекции концентрации Ru-106 были ниже (рис. 3 на стр. 5), и там Ru-106 был обнаружен позднее. Таким образом, гипотетический выброс с территории Западной Европы маловероятен (рис. 5 на стр. 9). Компьютерное моделирование на основе метеорологических данных показало, что радиоактивность, выделившаяся на южном Урале, могла широко распространиться по всей Европе и далее (рис. 6 на стр. 11–12). Образование газообразного RuO 4 возможно в определенных условиях при температуре выше 100 °С и значительно усиливается при температуре выше 120 °С. Это может произойти во время обычного остекловывания растворов, содержащих продукты деления. Поэтому при проведении этого процесса требуются особые меры: использование специальных добавок, специальная очистка технологических газов и т. д. Однако выделение RuO 4 может также случиться при недостаточном охлаждении раствора, содержащего продукты деления. Такой аварийный сценарий может произойти как в ходе процессов, связанных с переработкой топлива, так и в ходе изготовления источников из растворов, содержащих продукты деления. Причем газообразный RuO 4 не будет улавливаться воздушными фильтрами, в то время как другие радионуклиды (цезий, стронций и т. д.) будут эффективно улавливаться такими фильтрами. Этим объясняется тот факт, что рутений — единственный радионуклид, присутствующий в выбросах при такой аварийной ситуации (стр. 14). Гипотеза о происхождении рутения-106 из медицинских источников нереалистична. Источники такого типа имеют активность от нескольких МБк (мегабеккерелей) до нескольких десятков МБк каждый, и нет никаких сведений о медицинских источниках другого типа (стр. 13) (выделившая активность — от 100 до 300 ТБк). Гипотеза о выделении рутения на большой высоте (например, в результате разрушения спутника) нереалистична по нескольким причинам: такие радиоизотопные термоэлектрические генераторы вообще не используют на спутниках; в этом случае не присутствовала бы примесь короткоживущего изотопа рутений-103; в случае падения спутника вертикальное и горизонтальное распределение рутения-106 в атмосфере было бы совершенно иным (стр. 18). Единственная правдоподобная гипотеза указывает в качестве причины появления рутения-106 в атмосфере процесс переработки облученного топлива (включая изготовление из него источников) (стр. 15). Обнаруженное содержание рутения-103 (в среднем в 4000 раз меньшее, чем содержание рутения-106) говорит о том, что выдержка ОЯТ перед переработкой составила малое количество лет (стр. 17) — наиболее вероятно, порядка двух лет (стр. 16). Это вполне возможно при производстве радиоактивных источников. Во Франции выдержка ОЯТ составляет 7–10 лет. Особую важность представляет анализ производства церия-144 для изготовления источника высокой активности, которое планировалось провести на ПО «Маяк» в 2017 году (стр. 17).

1. www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20180206_Detection-in-October-2017-of-Ruthenium-106-in-France-and-in-Europe-Results-of-IRSN-investigations.aspx

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