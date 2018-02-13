День российской науки отметили на «Лабе»

10 февраля 2018 года в более чем 60 городах России и мира отметили День российской науки на площадках научно-просветительской акции «Открытая лабораторная». Причем отметили не только «недетскими вопросами» самой «Лабы», но и разнообразной дополнительной программой, которая была уникальна на всех площадках. Университеты и институты устраивали экскурсии по лабораториям, показывали опыты и демонстрации. Школы и другие площадки крутили лучшее научно-популярное кино мирового уровня от фестиваля «ФАНК».

В Музее космонавтики состоялось обсуждение книги «Большое космическое путешествие» знаменитого астрофизика-популяризатора Нила Деграсса Тайсона. Русский перевод книги был сделан при участии проекта «Открытая лабораторная». А в офисе Mail.Ru Group прошло масштабное научное шоу Алексея Иванченко, зав. лабораторией физики Политехнического музея. Изобретатель, соведущий программы «Галилео» и постановщик лучших в России sciencetainment-шоу разрушал мифы и заблуждения огнем, электричеством, давлением и чувством юмора. Запись шоу доступна на сайте openlaba.com. Всего в «Лабе», по первым подсчетам, приняли участие около 30 тыс. человек.

Евгений Насыров

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