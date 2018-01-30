Уважаемая редакция!

Российские ученые — это все-таки удивительные люди: никогда не поймешь, что творится в головах многих наших коллег. Казалось бы, прошедшие десятилетия научили всех, что всё дело в деньгах: их наличие позволяет делать всё, что душе угодно, а их отсутствие ведет к нищете и безысходности.

Но нет, до сих пор находятся в коридорах и подвалах наших институтов, с позволения сказать, доны кихоты, которые предпочитают звонкой монете размахивание руками и борьбу с ветряными мельницами.

Именно, многие московские академические институты получат в этом году гораздо больше денег, чем в прошлом. И всё было бы замечательно, но в нашей стране не принято, чтобы деньги доставались на халяву, — всё нужно отрабатывать. Как потопали, так и полопали, как говорится. Поэтому если ученым выделили больше денег, то им нужно продемонстрировать какие-то дополнительные результаты своего труда.

Какой с нас, с ученых, толк? Мы же не нефть добываем, не выдаем на-гора тонны угля. В лучшем случае мы можем понаписать больше статей. Исходя из этого от ученых из академических институтов потребовали увеличить число публикаций по государственному заданию пропорционально увеличению финансирования.

Казалось бы, совершенно естественное требование: если за миллион, к примеру, ты опубликовал одну статью, то за два миллиона можешь опубликовать две. Как в магазине, где за вдвое большую сумму покупатель может купить в два раза больше товаров, так и государство Российское за вдвое большую сумму хочет получить в два раза больше статей.

Но наш ученый люд не так устроен. Когда ФАНО резонно потребовало увеличить число публикаций в ответ на увеличение финансирования, они возмутились. Начались ругательства, зубовный скрежет — опять, мол, бюрократы науку душат, издеваются над нами, как хотят.

Ученый совет МИАН сделал жесткое заявление: «Количество публикаций не является основным показателем продуктивности научной работы. Это подтверждается как международным опытом, так и историей всемирно признанной отечественной математической школы. Планируемое количество публикаций в году не может быть поставлено в прямую зависимость от предполагаемого финансирования, получаемого институтом. Подобный подход деформирует стиль научной работы, снижает научную ценность публикаций и на практике приведет лишь к профанации публикационной активности».

Некоторые идут еще дальше, призывая отказаться от подписания увеличенного госзадания и, соответственно, от денег. Вспоминается в этой связи советский фильм «Премия», в котором бригада строителей отказывается от незаслуженно, по их мнению, выписанной премии. Остается, в общем, только расширенное заседание парткома провести, посвященное обсуждению этого вопроса. В «Единой России» или в Общероссийском народном фронте.

Смешно всё это. Ну что, коллеги, неужели мы не привыкли в последние годы публиковаться всё чаще, готовясь к разного рода отчетам? Все знают, как это можно сделать без особого труда. Так и в чем проблема? Сел да сварганил еще пару публикаций.

Проблема, дорогие мои коллеги москвичи, не в этом, а в том, что мы с вами зажрались. Да, да, самым натуральным образом зажрались. Нам подавай денег побольше, да еще и обязательствами не нагружай. А где-нибудь в Иваново или в Махачкале работники институтов, уверен, с радостью бы и утроенное количество разных публикаций пообещали понаписать, если бы им в два раза денег больше дали.

Не нужно, в общем, умничать и возмущаться. Нужно брать что дают, а то ведь потом и этого не будет, локти будем себе кусать. И демонстрировать благодарность, писать в правительство и президентскую администрацию благодарственные письма, давать прочувствованные интервью. Выборы ведь на носу!

Ох, мои зажравшиеся коллеги, боюсь, не доведет вас гордыня до добра, если будете много шуметь и критиканством заниматься. Выборы пройдут, а вы останетесь — хоть голыми руками вас бери. Денег вам, неблагодарным, больше не будут прибавлять, а вместо этого возьмут и всю вашу академическую науку отреформируют по полной программе. Так, что больше не забалуете.

Ваш Иван Экономов

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