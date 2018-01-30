Владимир Сперантов: заряд оптимизма и любознательности

Эта статья — своего рода речь в поддержку кандидата в номинации «Популяризатор науки — 2017», лауреат которой станет известен в феврале 2018 года на церемонии «За верность науке». Разговор пойдет о В. В. Сперантове, доценте кафедры общей и экспериментальной физики Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета.

Чем выделяется Владимир Владимирович? Потрясающим зарядом оптимизма и любознательности. Он пытается заинтересовать всех вокруг, вовлечь в процесс изучения мира, показать, насколько интересны законы природы. Встречи со Сперантовым учат задавать вопросы, не смотреть на науку как на сухие формулы и непонятные теории, пытаться разобраться в устройстве мира вокруг нас. Они интересны и детям, и подросткам, и взрослым.

Герой нашего рассказа родился в 1932 году в Москве, окончил школу в 1950 году с золотой медалью и лестными отзывами учителей, но во многие вузы дорога оказалась закрыта в виду «негодности по анкетным данным» (сын «врага народа», позже реабилитированного). Выбор был сделан в пользу МПГУ, в котором Владимир Владимирович получил диплом, защитил кандидатскую диссертацию, начал свою педагогическую деятельность, стал уникальным преподавателем и в течение многих лет занимается просветительством.

Физико-математический факультет МГПИ им. Ленина (так назывался тогда вуз) славился профессионализмом преподавательского состава и сложившейся атмосферой, в какой-то мере скрашивающей последние годы сталинизма. В разное время на факультете работали такие известные российские ученые и педагоги, как физики академик АН СССР Е. М. Лившиц, профессор Э. В. Шпольский, профессор Н. Н. Малов, член-корреспондент АПН СССР А. В. Пёрышкин.

Педагогическая деятельность Владимира Владимировича началась на физфаке в 1954 году и продолжается по сей день. Первое детище Сперантова — создание «под ключ» студенческой лаборатории «Оптика». Им были придуманы, выточены и настроены более двадцати установок, составлен лабораторный практикум с грамотными описаниями и чертежами.

В. В. Сперантова отличает индивидуальный подход к каждому студенту. Число благодарных выпускников растет пропорционально числу студентов — а их уже несколько тысяч. Он преуспел на педагогическом фронте благодаря неординарному подходу к образованию, а также благодаря энтузиазму и, конечно, любви к своему делу.

Владимир Владимирович несколько десятилетий подряд вел физический лекторий на факультете, в последние годы активно участвует в проекте «Университетские субботы» (только в 2017 году собрав на лекциях более тысячи человек), неоднократно участвовал в фестивалях увлекательной науки. Он частый лектор культурно-просветительского центра «Архэ», тесно взаимодействующего с МПГУ. Талантливый физик и педагог, Владимир Владимирович еще и прекрасно играет на рояле, и ни один творческий вечер не проходит без музыки в его исполнении. А какие он пишет стихи! Владимир Владимирович — сердце и талисман физфака МПГУ!

Ксения Теплякова,

зав. лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)