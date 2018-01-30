В тени Патриции Хайсмит

Случается, что описание жизни писателя вызывает у читателя бóльший интерес, чем сами его сочинения. А когда всё больше текстов приходит с экрана, не всегда вспомнишь, почему ты обратился к тому или иному автору. И вот, уже прочитав «Прекрасную тень» — увлекательное жизнеописание незнакомой мне Патриции Хайсмит (Patricia Highsmith, 1921–1995), я стала выяснять, чем она знаменита и кто автор, посвятивший ее жизни и творчеству том в 500 страниц.

Итак, автор книги «Прекрасная тень» — Эндрю Уилсон (Andrew Wilson), британский журналист, сотрудничающий с крупными газетами; а героиня книги — писательница Патриция Хайсмит — широко известна как автор многочисленных детективов, и прежде всего романов о м-ре Рипли.

Именно романы Хайсмит о мистере Рипли были неоднократно экранизированы крупными режиссерами; один из этих фильмов я даже когда-то видела. Кроме того, уже прочитав «Прекрасную тень», я посмотрела экранизацию «лесбийского» романа Хайсмит «Кэрол».

«Прекрасная тень» мне показалась заведомо более интересным чтением, чем романы самой Хайсмит, прежде всего потому, что в этом объемном тексте автор избежал как заданности, так и монотонности — этих неизбежных врагов биографа. Заданности труднее всего избежать в жизнеописаниях ярко талантливых героев, поскольку слишком сильным оказывается искушение относиться к личности героя как к изначально прекрасному бутону, которому всего-то нужно не препятствовать, и он своевременно развернется в цветок.

Противоположная позиция — условно говоря, подход к герою как к «гадкому утенку» — не более плодотворна. В обоих случаях самое сложное — это усмотреть в личности героя потенциал, условия реализации которого можно сформулировать лишь задним числом — при объяснении торжества или провала.

А ведь судьба Патриции Хайсмит не укладывается ни в один из перечисленных вариантов! Она была признана, свободна в средствах, а затем и богата; жила где хотела — преимущественно в Европе; много путешествовала, не знала периодов длительного творческого бесплодия или социальной отверженности.

Счастлива Патриция Хайсмит бывала, но всегда недолго; ее многочисленные романы с женщинами длились, как правило, не более двух лет и заканчивались разрывом. Сколько-нибудь длительную гармонию в дружеских отношениях судьба ей тоже не послала, разве что дружба эта осуществлялась сугубо «на расстоянии» — в письмах, при встречах на публичных мероприятиях и т. п.

…Послесловие к своей книге Эндрю Уилсон завершает воспоминанием о том, как в Лондоне, сидя за своим письменным столом, он надел старый домашний халат покойной, недавно полученный от подруги Хайсмит в качестве памятного подарка. Книгу ему еще предстояло написать…

Ревекка Фрумкина

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