No comment

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Наука и общество 3 комментария 566 просм., 566 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

В. В. Путин, 25 января 2018 года, во время телемоста в Казанском федеральном университете:

«Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда».

Рис. М. Смагина

Рис. М. Смагина

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