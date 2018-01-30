No comment

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В. В. Путин, 25 января 2018 года, во время телемоста в Казанском федеральном университете:
«Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда».
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Метки: #246, Владимир Путин, высказывания, КФУ, Михаил Ломоносов, телемост
Площадь круга, площадь круга, два пи эр...
Здесь должна быть крылатая фраза Лаврова
похоже, взял Потомского в копирайтеры))