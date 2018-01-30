Дмитрий Богатов не виновен, но… под арестом!

Компьютерная экспертиза МВД подтвердила невиновность преподавателя математики Дмитрия Богатова, однако он по-прежнему остается под арестом. В МГУ поднимается новая протестная волна в его защиту.

23 января следствие ознакомило сторону защиты с результатами экспертизы ноутбуков, изъятых у администратора выходной ноды (узла) системы Tor Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к террористической деятельности и массовым беспорядкам. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили ни на одном из них никаких доказательств вины Дмитрия в тех преступлениях, в которых его обвиняют. Экспертиза была проведена по инициативе следственных органов и заняла более восьми месяцев, которые Богатову пришлось провести в СИЗО и под домашним арестом.

Несмотря на полученное заключение экспертов, следователи не спешат освобождать Дмитрия из-под ареста и снимать с него обвинения. Срок домашнего ареста истекает 31 января, но, по имеющейся информации, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о его продлении. Ранее, 6 декабря, следствие отказалось приобщать к делу результаты полиграфической экспертизы, поведенной по инициативе защиты.

Вместе с тем новость о результатах компьютерной экспертизы воодушевила людей, много месяцев боровшихся за освобождение Дмитрия Богатова.

Неофициальное сообщество студентов, сотрудников и выпускников Московского университета — Инициативная группа МГУ на своих ресурсах требует «скорейшего освобождения Дмитрия Богатова, снятия с него абсурдных обвинений и его полной юридической реабилитации». Напомним, что Богатов является выпускником мехмата МГУ 2013 года и в университете была организована кампания в его защиту. Один из участников Инициативной группы МГУ рассказал «Троицкому варианту», что в случае дальнейшего затягивания следствия дело Дмитрия Богатова станет одной из основных точек консолидации активных студентов и сотрудников МГУ перед предстоящими федеральными выборами 18 марта 2018 года.

Подробнее о деле Дмитрия Богатова и международной кампании в его защиту читайте в материале ТрВ-Наука.

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