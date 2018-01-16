Новые книги к юбилею Арнольда

Я считаю, что книга «В. И. Арнольд. К восьмидесятилетию» (М.: МЦНМО, 2018) представляет собой очень интересную подборку статей.

В первую часть сборника вошли статьи самого Владимира Игоревича: его рассказы о детстве, учебе в МГУ, решении тринадцатой проблемы Гильберта, становлении КАМ-теории. В эту часть также вошли воспоминания В. И. об А. Н. Колмогорове, Я. Б. Зельдовиче, В. А. Рохлине, статьи о творчестве А. Пуанкаре, И. Г. Петровского, Н. Н. Боголюбова, Ю. Мозера и два интервью Владимира Игоревича, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Все они хорошо отражают научную атмосферу до начала 1990-х годов.

Во второй и третьей частях книги собраны воспоминания коллег и друзей, основанные на некоторых публикациях и замечательной книге “Arnold: Swimming Against the Tide” (Eds.: B. A. Khesin, S. L. Tabachnikov), вышедшей в 2014 году в издательстве AMS. Здесь представлены воспоминания друзей, коллег, учеников В. И. Арнольда и активных участников его семинара. Очень хорошие переводы сделаны С. М. Львовским.

Кроме того, в конце книги мы поместили перечень трудов В. И. Арнольда, составленный на основе списка работ из книги «Владимир Игоревич Арнольд. Избранное-60» (М.: ФАЗИС, 1997) и материалов сайта Math-Net. В ходе подготовки сборника мы провели большую библиографическую работу.

Книга «В. И. Арнольд. К восьмидесятилетию» — коллективное издание, в котором приняли участие многие коллеги. Мы особенно благодарим за помощь Юлия Ильяшенко, Сергея Ландо, Сергея Табачникова, Бориса Хесина и Аскольда Хованского.

В 2017 году в нашем издательстве опубликованы еще несколько книг к юбилею Арнольда: «Геометрия кватернионов», «Лекции об уравнениях с частными производными», «Вещественная алгебраическая геометрия», «Экспериментальная математика» и «Задачи» («Математический тривиум» плюс задачи из книг «Задачи для детей от 5 до 15», «Теория катастроф», из учебников В. И. по дифференциальным уравнениям.

На мой взгляд, очень интересным получился сборник «Геометрия кватернионов». Оказалось, что из работ Арнольда можно вычленить публикации по кватернионам; их не так много, но они действительно очень важные, с интересными идеями. Они были раскиданы по разным изданиям, из которых уже не все доступны.

Я бы отметил еще сборник «Задачи», в который вошли перепечатки математических тривиумов – Владимир Игоревич считал, что те, кто имеет математическое образование, должны уметь решать эти задачи. Это своего рода критерий проверки математических знаний. К тривиумам написаны очень интересные комментарии Б. А. Хесина и С. Л. Табачникова. Они были изданы в упоминавшемся выше сборнике “Arnold: Swimming Against the Tide”, а теперь опубликованы и на русском языке.

Книги «Экспериментальная математика» и «Лекции об уравнениях в частных производных» давно стали библиографической редкостью, и сейчас наконец они вновь опубликованы.

Юрий Торхов,

главный редактор изд-ва МЦНМО

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