К новым успехам

Уважаемая редакция!

Не знаю, как вы, дорогие коллеги, а я лично после трехнедельной череды новогодних праздников, начинающейся с католического Рождества и заканчивающейся старым Новым годом, чувствую определенную опустошенность и прострацию. Кажется, что всё, что происходило в 2017 году, произошло уже давным-давно, поэтому появляется возможность посмотреть на события прошлого года с высоты истории.

Среди важнейших итогов года, конечно, стоит отметить продолжение стремительного роста продуктивности российской науки, о чем можно судить по ежегодному росту числа статей российских ученых в индексируемых Web of Science научных журналах. Нет, пока еще рано делать выводы по 2017 году, но у меня есть твердая уверенность, что и в прошедшем году тенденция не изменилась: как могло быть иначе, если партия и правительство неуклонно заботятся о развитии науки и технологий?!

Иные критиканы, правда, говорят, что власти на науку плевать, что за весь прошлый год не состоялось ни одного заседания президентского Совета по науке и образованию, тогда как в год положено проводить два заседания. Ну и, конечно, продолжают старую песню про сокращение финансирования науки.

Начну с последнего. Наука науке рознь, и даже в тяжелые последние годы наблюдалось порой значительное увеличение финансирования оборонной науки, которая именно сейчас имеет первоочередную важность для страны. Но даже если брать в рассмотрение науку гражданскую, то не стоит всякое сокращение финансирования приписывать невниманию и пренебрежению. Наоборот, в наших условиях, как мне кажется, стоит говорить об урезании излишков и более тщательном расставлении приоритетов в условиях бюджетной экономии, что ни в коем случае не ведет к финансовому удушению науки, а лишь устраняет то, что финансировать не стоит.

Что же касается незаседавшего президентского Совета, то хочу вас спросить, коллеги: стоит ли заседать, когда всё и так ясно, когда нужно не болтать, а работать? Ведь в конце 2016 года был принят документ эпохального значения — Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2035 года. Этот документ определил большие вызовы и приоритеты, очертил схему повышения эффективности нашей науки, поэтому весь прошедший год у чиновников был занят началом его реализации. И какой, скажите, смысл обсуждать начало реализации документа, когда еще мало что сделано? Вот в наступившем году, думаю, президентский Совет соберется и подведет первые итоги.

Опять же, иные говорят, что руководство страны, мол, не уважает Академию наук, сорвало выборы в начале прошлого года и т. д. Может быть, так и могли бы мыслить идейно нестойкие граждане весной 2017 года, но никак не сейчас. Потому что дальнейшие события неопровержимо доказали: милые бранятся — только тешатся. Сентябрьские выборы президента РАН были проведены на высоком идейно-политическом уровне, Владимир Владимирович сразу после выборов принял и утвердил Александра Михайловича президентом РАН.

На выдвижении нашего любимого национального лидера кандидатом в президенты России первым — подчеркиваю, первым — выступил академик-физик, который рассказал о том, что будущим поколениям остаются в наследство глубокая духовность, сильные наука, армия, флот и экономика, и отметил заслуги Владимира Владимировича. А одним из трех руководителей предвыборного штаба президента России стал академик-медик.

Не хочу ни в коем случае принизить заслуги моих коллег по вузовской науке, но все-таки российскую науку хотя бы по статусу олицетворяет Российская академия наук, именно она является высшей научной организацией России. Поэтому происходящее позволяет констатировать, что в отношениях власти и науки сейчас наступил медовый месяц.

Ну, и уж извините, что повторяюсь, не могу не вспомнить, что с первого января этого года зарплаты научных сотрудников и преподавателей должны достигнуть 200% от среднерегиональной. Надеюсь, что и в моем родном МГУ начальство не забудет про скромного труженика образования и науки.

Так что если у нас с чем и плохо, то с головами досужих критиканов, а не с реальностью. Поэтому пора кончать с нытьем и жалобами: как говорится, цели определены, задачи поставлены — за работу, товарищи!

Ваш Иван Экономов

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