Скончался Андрей Анатольевич Зализняк (29 апреля 1935 — 24 декабря 2017). Лингвист, сумевший стать для профессионалов эталоном в том, что касается научной добросовестности, тщательности и детальности анализа и, это особенно бросалось в глаза, четкости, ясности и краткости изложения.

Зализняк принадлежал к нечастому типу ученого, эволюционирующего от широкого круга интересов к узкой теме. Начинал, с одной стороны, как структуралист (хотя ему самому этот ярлык был чужд), с другой — как компаративист-индоевропеист. В 1960-е тесно общался с московским ностратическим кружком (известное «праностратическое» четверостишие было помещено на надгробии В.М.Иллич-Свитыча по предложению Зализняка). В последние же десятилетия сосредоточил свои усилия на изучении корпуса древненовгородских берестяных грамот. Можно сказать, что научный путь Зализняка шел от эпохального грамматического словаря русского языка (позднее легшего в основу компьютерных лингвистических пакетов), от исторического анализа индоиранских и германских языков, от, наконец, разработки теоретического аппарата лингвистики до акцентологической реконструкции древнерусского и далее до дешифровки отдельных букв на обрывках бересты. Как и у остальных ученых данного типа, такое постепенное сужение было связано у Зализняка с потребностью «выжать досуха» любую тему, которой он касался. Почти всегда ему это блистательно удавалось, и, действительно, последователям Зализняка обычно мало что оставалось доделать в тех или иных научных задачах.

Нет смысла перечислять регалии Зализняка, об этом проще прочитать на странице Института славяноведения РАН, в котором академик РАН А.А.Зализняк в течение многих лет работал на достаточно скромной должности главного научного сотрудника, или в «Википедии». На сайте Инслава выложены в открытый доступ и основные монографии Зализняка, в частности, интересные для общего читателя «Из заметок о любительской лингвистике» (М., 2010) и «“Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста» (М., 2008).

Важной чертой Зализняка было нежелание поступаться принципами и попадать в какие-либо личностные конфликты. Этим была обусловлена определенная оторванность Зализняка от жизни московского научного сообщества. Зализняк не занимал постов, фактически не имел аспирантов и учеников, не выступал свадебным генералом на конференциях или в редколлегиях журналов. Был избран в Академию не потому, что работал локтями или шел по головам, а как представитель крупных ученых, которые своими именами обеспечивают авторитет и научный вес РАН. Возможно, в каких-то ситуациях такая щепетильность Зализняка казалась даже чрезмерной и нерациональной для развития науки. Но он принципиально отказывался выступать в роли управляющего, отказывался от социальных задач, сознательно ограничив свое общественное служение просвещением.

Андрей Анатольевич Зализняк по праву занял свое место среди крупнейших филологов России XX века. Вечная память.

Алексей Касьян (Институт языкознания РАН),

Анна Поливанова (РГГУ)

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