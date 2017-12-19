Праздник к нам приходит

Уважаемая редакция!

В последние недели года, в преддверии праздников мы традиционно погружены в суету: тратим недотраченные деньги, пишем отчеты, принимаем зачеты… И времени для того, чтобы остановиться, перевести дыхание и задуматься о прошлом, настоящем и будущем, о нашем месте в мире, у нас нет.

Увы, приходится признать, что и после сдачи всех отчетов окружающая реальность не дает нам продыху: салат оливье, шампанское, водка, обращение Владимира Владимировича, опять шампанское, салат оливье и водка — только к середине января обретаем мы способность относительно безболезненно смотреть на окружающий мир и немного восстанавливаем наши мыслительные способности. Однако тут же нас охватывают заботы уже нового года — и всё пропало.

Поэтому я не стал дожидаться новогодних каникул, а решил поразмыслить о будущем уже сейчас. И, дорогие коллеги, сказать честно, чем больше я о нем думаю, тем более оптимистичным становится мой взгляд на мир.

Главное основание для оптимизма, конечно, состоит в следующем: 18 марта будущего года 70% россиян примут участие в выборах президента Российской Федерации и не менее 70% из них проголосуют за самовыдвиженца Владимира Владимировича Путина, добывшего нам не так давно Крым, как былинный богатырь Жар-птицу. Что означает, что наша страна и впредь обречена на стабильность, устойчивое развитие и процветание.

Но это если говорить о стране в целом, для нас же светлое будущее настанет еще раньше — 1 января 2018 года. Да, коллеги, я говорю именно про светлое будущее, а не похмелье и головную боль, поскольку прямо с начала года наши зарплаты в среднем достигнут 200% от среднерегиональных зарплат!

Знаю, знаю, сколько копий сломано вокруг этого эпохального указа. Сколько было стонов и завываний про то, что выполнение зарплатного указа достигается за счет фальсификаций и манипуляций, перевода преподавателей и научных сотрудников на доли ставки! Сколько было раздражения по поводу того, что речь идет о средних зарплатах, а распределение преподавателей и научных сотрудников по доходам очень неравномерно!

Но сколько бы ни лаяли находящиеся на содержании иностранных государств моськи, наш караван упрямо шел к поставленной цели. И на недавней пресс-конференции Владимир Владимирович, отбывший на своем посту 93% очередного президентского срока, констатировал, что указы, которые многим казались невыполнимыми, уже выполнены на 93–94%. Так что нет сомнений, что к моменту его очередного вступления в должность они будут выполнены на все 100%.

Конечно, ряд проблем останется и в будущем году. В Иваново, Грозном и Владивостоке преподаватели и ученые будут получать не столь высокие зарплаты, как в Москве и Санкт-Петербурге. Инженеры и заведующие лабораториями будут чужими на нашем празднике жизни. Да, это пока так, но тут всё в руках самих людей: не сложно собрать чемодан и переехать в первопрестольную, не сложно вырасти из инженера или завлаба в научного сотрудника. Было бы желание!

Уверен, что повышением заработной платы дело не ограничится. Всё больше денег будет тратиться на поддержку талантливой молодежи, всё активнее будет идти борьба с размазыванием бюджетных средств тонким слоем — эти средства будут всё активнее концентрироваться на поддержке исследований и разработок, отвечающих на большие вызовы в рамках приоритетных направлений.

Впрочем, и сейчас, в этом месяце, получая повышенные надбавки, мы сможем почувствовать неуклонное приближение светлого будущего. Так что желаю вам, дорогие коллеги, купить побольше подарков родным и близким, накрыть шикарный новогодний стол, а в редкие трезвые моменты между католическим Рождеством и старым Новым годом задуматься о том, не стоит ли сменить направление своих научных интересов, если уж не получается омолодиться. Найти для себя что-нибудь наномасштабное и биокогнитивное, что помогает бороться с терроризмом и отвечать на большие вызовы. В общем, счастья и успеха вам в наступающем Новом году! В том числе и в личной научной жизни.

Ваш Иван Экономов

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