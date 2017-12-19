Неученые ученые советы?

Известная программа «5-100» по подъему международного рейтинга российских вузов стартовала в 2013 году. Рассчитана на 7 лет. Важная составляющая этого рейтинга — наукометрический показатель, формирующийся по итогам публикационной активности, следовательно, идея продвижения отечественных вузов в таких рейтингах предполагает наряду с образовательной деятельностью (основной для вуза) и развитие науки.

Участникам программы «5-100» было открыто достаточно щедрое финансирование на собственно науку. Финансирование — это, конечно, хорошо, однако не всегда всё определяется лишь денежными вливаниями. Необходимо еще и грамотное управление научным процессом «на местах». Сами по себе деньги не конвертируются в научные статьи, если, конечно, не рассматривать банальный процесс покупки аффилиации. Управлением как в научных, так и в учебных организациях, в соответствии с их уставами, занимается ученый совет (далее УС). В академическом институте УС определяет научную программу текущей работы подразделений, формирует планы, заслушивает отчеты, проводит реорганизации и т. д. В вузе на УС возложены также и обязанности по организации учебного процесса. От состава УС напрямую зависит эффективность научной и образовательной деятельности, а также и качество предпринимаемых реформ. Каков же состав элиты научных работников, выбранных на собраниях трудовых коллективов для управления наукой и образованием в отдельно взятой организации?

Здесь следует отметить, что некоторые члены УС в соответствии с уставом организации входят в него по должности. В научной организации это директор, научный руководитель института, заместители директора по науке, а также ученый секретарь. В учебной организации это ректор, проректоры и деканы факультетов, ученый секретарь. В каждом УС есть представитель молодого поколения: член совета молодых ученых в научном институте и студент в вузе. В остальном УС в соответствии со своим названием — это именно собрание ученых, т. е. людей, зарекомендовавших себя как научные работники, способные проводить самостоятельные научные исследования. Признаком наличия такой способности в российских реалиях является научная степень.

В научной организации основную часть УС составляют, как правило, руководители структурных подразделений, которыми, по уставу, могут быть только доктора наук с достаточно высокой публикационной активностью — на уровне главных научных сотрудников — и определенным опытом организационной работы. До образования ФАНО в 2013 году начальники отделов академических институтов выбирались на собрании трудового коллектива подразделения. Когда от этого же подразделения требовалось делегировать представителей в УС, начальник отдела был одной из естественно выдвигаемых и голосуемых далее кандидатур. В итоге получается так, что в академических институтах обычно более 80% состава УС заполнено докторами наук, причем примерно на 50% УС состоит из начальников разных уровней. Существенно, что по уставу членами УС могут быть только сотрудники, имеющие ученую степень. Согласование этого пункта устава с очевидной необходимостью присутствия начальников в УС обеспечивается именно тем, что начальником не может быть сотрудник без ученой степени.

В вузах уставы заметно отличаются от уставов академических институтов. Исторически это обусловлено тем, что до 2004 года образованием и наукой ведали разные министерства. Поэтому нормы, согласно которой члены УС обязаны иметь ученую степень, в уставах вузов нет. Если администрация вуза достаточно широко понимает идею о равноправии всех подразделений в формировании УС, то вполне может получиться так, что в УС попадут сотрудники без ученых степеней, например главбух, юрист, завхоз или начальник отдела кадров. Они могут стать членами УС и напрямую, по должности, в соответствии с приказом ректора. При всем уважении к их непростой работе, она не является научной. В результате качество вузовского УС объективно ниже, чем в академическом институте, ибо не все члены УС понимают учебные и научные проблемы, решаемые на заседаниях. Опыт работы автора в УС института РАН показывает, что присутствие в УС специалистов без ученой степени не является необходимым — инженера, кадровика, хозяйственника и представителей других служб можно в случае необходимости вызвать на заседание УС, не включая их при этом в процесс голосования по обсуждаемым вопросам.

Интересен вопрос о возможной эволюции составов УС. Текущая ситуация весьма противоречива. С одной стороны, и наука, и образование управляются сейчас одним министерством. Формально это привело к определенной унификации в предоставлении отчетности, в учете наукометрических показателей, в организации образовательной деятельности. С другой стороны, уставы организаций не претерпели существенных изменений, отражая главным образом смену названия учредителя. То есть научные организации по-прежнему главным образом занимаются наукой, а образовательные — образованием. Но формы отчетности (число статей в Scopus, индекс Хирша и т. п.) и разные проекты, целесообразность которых мы здесь обсуждать не будем (типа «5-100»), требуют увеличения доли науки в вузах. Следовательно, УС вуза должен начать принимать решения и о развитии научных направлений, что требует качественного его изменения и приближения по составу к УС научных институтов. В итоге представляется естественным либо унификация уставов научных и учебных организаций по образцу именно научных институтов РАН, либо разделение существующего управления по двум разным министерствам — отдельно образования и отдельно науки. Первый путь, по-видимому, более прост в осуществлении. Но тогда совершенно необходимо ввести в устав вуза положение об обязательном наличии ученой степени членов его УС.

А каково положение дел в вузах сейчас? Представляют интерес ведущие технические университеты Москвы. Насколько отношение администрации к вузовской науке адекватно отражено в составах УС? Основным показателем будем считать долю докторов наук в УС. В принципе, интересна также доля в УС разных начальников без ученых степеней. Нижеследующая таблица показывает, что кроме как на МГУ надеяться нам тут не на кого.

Рейтинг ведущих технических университетов Москвы по доле докторов в составах их ученых советов (вычислено на основе открытой информации на сайтах означенных университетов) 1. МГУ им. М. В. Ломоносова. Численность УС — 138 чел., доля докторов — 0,79.

msu.ru/depts/uchsov/sostav/

Замечу, что в МГУ в состав УС входят без степени всего лишь 7 начальников разных уровней, т. е. доля неостепененных начальников — членов ученого совета (без учета студента и инженера) — там составляет всего 0,05. Для сравнения: в МФТИ доля в УС начальников без степени составляет 0,18, эффективности в управлении наукой это не добавляет. 2. РХТУ им. Д. И. Менделеева. Численность УС — 74 чел., доля докторов — 0,65.

muctr.ru/acadc/composition.php

На этом сайте представлены только фамилии со ссылками на личные страницы членов УС, пройдя по которым, можно выяснить их ученую степень. 3. МАИ. Численность УС — 124 чел., доля докторов — 0,57.

files.mai.ru/site/events/news/USMAI2016.pdf 4–9. ВШЭ, МИИТ, МИСиС, МИФИ, МЭИ, МГТУ «Станкин». Доля докторов в УС — 0,53.

www.hse.ru/us/elected2015;

miit-ipss.ru/uchsovet/;

mpei.ru/Structure/managementpersonnel/unitacademiccouncil/;

www.stankin.ru/university/leaders/academic-senate/;

www.misis.ru/university/struktura-universiteta/uchenyy-sovet/sostav/;

mephi.ru/about/Scientific_council/members.php

Данные по части УС этой группы косвенные, так как на сайтах иногда указаны только ученые звания; в таком случае при подсчете считалось, что профессор = доктор, зав. кафедрой = доктор, доцент = кандидат. 10. МГИМО. Численность УС — 70 чел., доля докторов — 0,46.

mgimo.ru/about/structure/council/docs/members/ 11. МФТИ. Численность УС — 60 чел., доля докторов — 0,45.

mipt.ru/corp/Joint/academic_senate.php 12. МГУЛ. Численность УС — 67 чел., доля докторов — 0,39.

mgul.ac.ru/info/uchsovet/sostav.shtml

Следует заметить, что Лестех является в настоящее время филиалом Бауманки (см. пункт ниже), так что их надо рассматривать вместе. Любопытно в этой связи практически полное совпадение долей докторов в их ученых советах, хотя, возможно, это случайность. 13. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Численность УС — 138 чел., доля докторов — 0,38.

fn.bmstu.ru/faculty-basic-sciences/academic-council-sec-fs 14. МГСУ. Численность УС — 40 чел., доля докторов — 0,35.

mgsu.ru/universityabout/Ucheniy_sovet/

Печальное состояние вузовских УС в плане их возможностей по развитию науки вытекает из приведенной таблицы. Только МГУ имеет долю докторов в УС, характерную для научной организации (5% неостепененных можно в таком случае и простить). С некоторой натяжкой к научной группе можно отнести Химтех. Остальные вузы имеют долю докторов в своих УС порядка 50% и ниже. Это совершенно неприличная ситуация, свидетельствующая не столько о кризисе вузовской науки, сколько об отсутствии ее там как таковой и невозможности зарождения. Особенно странно выглядит в этом контексте Физтех, позиционирующий себя как элитный вуз в области физики, математики, всевозможных высоких технологий и проч. На деле управление наукой в нем ведется почти на уровне инженерно-строительного института, т. е. тенденция именно в эту сторону, а не в сторону МГУ. Конечно, строительство на Физтехе идет большое, корпусов построено и продолжает строиться много, так что, возможно, отмеченная близость вполне объяснима, но гордиться тут особенно нечем, ибо строить люди умеют уже давно.

Остается надеяться, что сотрудники Физтеха и других вузов, ознакомившись с приведенной таблицей, проникнутся необходимостью изменения ситуации к лучшему, невзирая на возможное неудовольствие администрации, которой, вообще-то, тоже должно быть не безразлично такое положение, хотя, быть может, оно и удобно с точки зрения управляемости.

Юрий Орлов,

докт. физ. -мат. наук, зав. отделом ИПМ им. М. В. Келдыша РАН,

член ученого совета ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, член ученого

совета школы фундаментальной и прикладной физики МФТИ,

преподаватель кафедры высшей математики МФТИ

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