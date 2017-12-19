Мнение

Неосязаемая красота озарения

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О фильме «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии», победившем в номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм»

Марина Аствацатурян

Марина Аствацатурян

Фильм умный, красивый и с интригой, сохраняющейся до последних минут. Признаюсь, в какой-то момент я даже забеспокоилась, что загадочное поведение бактерии в образце № 33 при разведении ее лиофилизированной культуры так и останется необъясненным до конца просмотра. Но главный герой фильма, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков и его команда, справились, раскрыли тайну, пусть польза этого открытия сегодня неочевидна, а может, и не будет ее вовсе. Это что касается интриги.

А умный фильм потому, что в нем четко высказано несколько очень важных мыслей. Бесконечность научного поиска — одна из них.

О красоте. В фильме на примере «жизни с бактериями» показана красота озарения, случающегося в жизни каждого настоящего ученого. Но это красота неосязаемая, хотя и завидная. А красота видимая — она в съемках, сделанных на Беломорской биостанции МГУ, месте, где сложилось научное мышление многих поколений биологов. В этих кадрах видна «рука» виртуозного подводного фотографа Александра Семёнова.

Виталий Манский. 12 декабря 2017 года. Фото из архива «Артдокфеста»

Виталий Манский. 12 декабря 2017 года. Фото из архива «Артдокфеста»

Просветительская суть фильма — в представлении возможностей современной микробиологии. Эта наука стала гораздо шире прежнего описания бактерий — в основном патогенов, а если повезет — объектов эффективного воздействия антибиотиков. Микробы сегодня — надежда экологии, энергетики будущего и здоровья человечества. «Жизнь с бактериями» позволяет увидеть это без микроскопа.

Марина Аствацатурян,
ведущий рубрики в газете научного сообщества «Поиск»
и научный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

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