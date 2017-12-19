Неосязаемая красота озарения

О фильме «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии», победившем в номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм»

Фильм умный, красивый и с интригой, сохраняющейся до последних минут. Признаюсь, в какой-то момент я даже забеспокоилась, что загадочное поведение бактерии в образце № 33 при разведении ее лиофилизированной культуры так и останется необъясненным до конца просмотра. Но главный герой фильма, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков и его команда, справились, раскрыли тайну, пусть польза этого открытия сегодня неочевидна, а может, и не будет ее вовсе. Это что касается интриги.

А умный фильм потому, что в нем четко высказано несколько очень важных мыслей. Бесконечность научного поиска — одна из них.

О красоте. В фильме на примере «жизни с бактериями» показана красота озарения, случающегося в жизни каждого настоящего ученого. Но это красота неосязаемая, хотя и завидная. А красота видимая — она в съемках, сделанных на Беломорской биостанции МГУ, месте, где сложилось научное мышление многих поколений биологов. В этих кадрах видна «рука» виртуозного подводного фотографа Александра Семёнова.

Просветительская суть фильма — в представлении возможностей современной микробиологии. Эта наука стала гораздо шире прежнего описания бактерий — в основном патогенов, а если повезет — объектов эффективного воздействия антибиотиков. Микробы сегодня — надежда экологии, энергетики будущего и здоровья человечества. «Жизнь с бактериями» позволяет увидеть это без микроскопа.

Марина Аствацатурян,

ведущий рубрики в газете научного сообщества «Поиск»

и научный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

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