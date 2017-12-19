Загадочный рутений-106

В последнем в уходящем году номере газеты хотелось бы подвести итоги расследования выброса рутения-106. Если коротко, то источник выброса так и не был установлен. До сих пор точно не выяснено, где произошел инцидент. Независимых данных, помимо зарубежных служб радиационного контроля, нет. Имеются данные Росгидромета на период с конца сентября до начала октября 2017 года. Данные Росатома сводятся к тому, что никакого загрязнения рутением-106 на предприятиях госкорпорации не зафиксировано.

Не принесла ничего существенно нового и пресс-конференция в ТАСС, состоявшаяся 8 декабря 2017 года в Москве, на которой члены Межведомственной комиссии, созданной для проверки состояния радиационной обстановки и организации радиационного мониторинга на объектах госкорпорации Росатом, рассказали о главных итогах своей работы. Места выброса рутения-106 они не нашли. По их словам, производственное объединение «Маяк», которое было в главных подозреваемых, совершенно ни при чем. Там проверка следовала за проверкой, и до работы Межведомственной комиссии на «Маяке» работала как собственная комиссия Росатома, так и комиссия Ростехнадзора. И также никакого рутения не нашла.

Владимир Болтунов, директор службы генерального инспектора Росатома, сообщил журналистам, что на «Маяке» «с 1 августа по 30 ноября отсутствовали аварийные ситуации, нарушения в работе оборудования и ведения технологических процессов. Вывод: выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превышали допустимых контрольных уровней. Системы радиационного контроля находились в исправном состоянии и соответствовали требованиям нормативной документации. Поступления рутения-106 в организм персонала не обнаружено. В контрольных пробах в почвах вблизи мест расположения постов рутения также не обнаружено. Вывод: объекты п/о „Маяк“ не могли быть источниками выброса рутения-106, зарегистрированного на территории РФ и других стран». Зам. директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян признал, что в воздухе рутений-106 был, его зарегистрировали Росгидромет и «Маяк», но, по мнению выступавшего, если бы источник выброса был на «Маяке», то «рядом мы бы видели концентрации в сотни-тысячи раз больше, чем те, которые определены в ходе работы комиссии». Отвечая на вопрос корреспондента ТрВ-Наука о версии, выдвинутой в нашей газете, согласно которой летучий тетраксид рутения-106 мог переместиться на большие расстояния, не оставляя значительных загрязнений ни территории, ни персонала, представитель ИБРАЭ РАН отметил: в 2001 году во Франции был похожий выброс рутения, и французские эксперты сочли, что рутений оставляет значительное загрязнение в непосредственной близости от точки выброса (см. ответ Б. Жуйкова на этот и другие аргументы).

Главный специалист отдела радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды службы генерального инспектора Росатома Вячеслав Усольцев опроверг гипотезу, возлагавшую вину за выброс рутения-106 на печь остекловывания радиохимического завода «Маяка». «Прежде чем воздух попадает в вентиляционную трубу… он проходит еще по трубам здания. В этой функциональной системе есть точки контроля, которые работают постоянно, все показания фиксируются каждую минуту или чаще. [Если бы была авария], то мы бы увидели в минимум нескольких десятках контрольных точек изменения показаний… Это было бы обязательно обнаружено. Ничего подобного не наблюдалось» [1].

На этой же пресс-конференции было заявлено, что по поручению правительства РФ создана еще одна межведомственная рабочая группа, в которую войдут специалисты Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга. «Это очередная крупная комиссия, которая должна будет сделать свои собственные выводы. На этот раз, к счастью, не касательно ПО „Маяк“, а в целом по ситуации по рутению», — отметил Андрей Иванов, сотрудник департамента коммуникаций Росатома. Когда рабочая группа озвучит итоги своей работы, неизвестно.

Рафаэль Арутюнян сообщил также, что Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН инициировал создание международной комиссии по расследованию загадочного выброса рутения-106. Росатом заявил о готовности оказать содействие работе этой комиссии.

После доклада комиссии, сидевшие рядом со мной французские коллеги спросили меня: «А зачем нужно было проводить пресс-конференцию, если источник рутения-106 так и не нашли?» И действительно, члены Межведомственной комиссии не стали оспаривать выводы французских коллег из Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN). Они никак не могли объяснить, откуда же взялся выброс. Андрей Иванов из Росатома лишь выразил досаду, что запрос к ним поступил из МАГАТЭ 7 октября вечером, а 8 октября немецкая радиологическая служба уже указала на Россию как на источник выброса: «В нас ткнули ровно через день после обращения МАГАТЭ». После уточняющего вопроса корреспондента ТрВ-Наука члены комиссии отвергли версию выброса в Румынии, хотя в выступлениях участников и предварительно розданном материале эта страна не раз упоминалась в контексте «а вдруг там».

Итак, места выброса рутения-106 комиссия так и не нашла. Единственной рабочей версией Р. Арутюнян назвал падение и сгорание в атмосфере спутника, содержащего рутений-106. Эта версия была еще в октябре отвергнута МАГАТЭ, которое заявило, что за данный период времени ни одного падения такого спутника не было. Ее опровергают и российские эксперты, связанные с космической отраслью, — академик Российской академии космонавтики Александр Железняков и докт. техн. наук, профессор Игорь Острецов [2]. Версия со спутником удобна тем, что не подкреплена никакими фактами, но ее также трудно опровергнуть, как и прилет марсиан. Однако к ней присоединился несколькими днями позже и советник генерального директора «Маяка» по науке и экологии Юрий Мокров, который 13 декабря в прямом эфире в «Фейсбуке» ответил на вопросы журналистов челябинских СМИ [3, 4].

Мокров на своей пресс-конференции заявил, что рутений имеет «транзитное происхождение», появился «день в день» на обширной территории и не имеет к «Маяку» никакого отношения. Он отверг версию поступления радиоактивного вещества (созданного для медицинских целей) на кустарное производство или мусоросжигательный завод, на котором могли сжечь радиоактивный материал, так как рутений для медицинских целей в России производится в количестве меньше 0,1 кюри. «Ситуация действительно очень необычная и будет еще долгое время занимать умы и ученых, и экологов», — сказал он. Высказался Ю. Мокров и в том духе, что слухи об аварии на «Маяке» могут распространять недобросовестные конкуренты.

Его ответы позволили сравнить то, что говорилось на пресс-конференции в ТАСС, с тем, что говорят на «Маяке». Так, Юрий Мокров сообщил (18-я минута видео [2]), что вместе с членами Межведомственной комиссии они «выехали на местность, отобрали пробы почвы и растительности. Непосредственно в присутствии членов комиссии эти пробы были разделены на две части. Одна поступила в лабораторию ФМБА… другая — на „Маяк“. И мы, и они не обнаружили никаких следов рутения. Мы отобрали больше пяти проб в точках, где были зафиксированы максимальные концентрации».

Между тем представитель Федерального медико-биологического агентства Надежда Поцяпун на пресс-конференции в ТАСС на вопрос зарубежного журналиста, были ли сделаны независимые от Росатома пробы, заявляла, что пробы ФМБА не только исследовались, но и отбирались независимо от Росато-ма, что была группа инженеров-физиков, выезжавших на местность и лично отбиравших пробы. Слова представителя «Маяка» ее в некотором смысле опровергают.

Случались на пресс-конференции и курьезы. Так, советник генерального директора «Маяка» заявил, что радиохимический завод, начавший свою работу в 1948 году, производит выбросы ру-тения-106, как и других радионуклидов в ничтожных количествах, гораздо меньше регламентированных. И тут же произнес неосторожную фразу, что выбросы рутения-106 заводом «Маяк» «настолько ничтожны, что их можно видеть только в трубе» (4-я минута видео [2]). И его слова были тут же подхвачены и растиражированы некоторыми СМИ и экологическими организациями как первый шаг к признанию «Маяком», что источником выброса было именно это предприятие [5].

В целом ситуация с выбросом рутения показала, что в России нет по-настоящему независимой и пользующейся общим доверием государственной или общественной организации, которая могла бы вести постоянный мониторинг радиационной обстановки, а при необходимости осуществлять проверки и проводить независимое расследование.

Наталия Демина

ТрВ-Наука будет следить за развитием событий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5)