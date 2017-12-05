Возраст просветления

Редакция «Троицкого варианта» поздравляет заместителя главного редактора Илью Мирмова с полуюбилеем. Если 50 лет — возраст наступления зрелости, то в 55 нормальный человек вроде Ильи достигает состояния просветленной матерости, в каковом проводит остаток сознательной жизни. Чего и желаем полуюбиляру. Илья не просто заместитель главного редактора. Он еще и директор АНО «Троицкий вариант — Наука». На нем держится вся грубая проза жизни газеты — финансы, бухгалтерия, договоры, бюрократия — всё то, от чего у остальных членов редакции встает дыбом шерсть. Поэтому все бесконечно признательны этому сильному человеку, который скоро уже 10 лет как держит над нами прочный зонт.

Так держать!

Борис Штерн

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