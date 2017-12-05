Важные задачи

Уважаемая редакция!

Понимаю, что сильно рискую, берясь за столь сложную тему, как обсуждение роли общественных наук. Но, как говорил один древнегреческий философ, «Платон мне друг, но истина дороже». Прямо скажем, не очень популярный в наше время подход, совсем не популярный. Мы привыкли во всем выбирать сторону друзей, везде искать свою выгоду. А истина… Ну что такое истина, какой в ней толк и кому она нужна?

Сказать по правде, древним грекам было проще, чем нам: теплый климат Греции позволял им жить хоть в бочке, а тогдашние нравы позволяли просить повелителя отойти и не закрывать солнце. У нас и климат суровее, и нравы совсем иные: зимой придется пристроиться хотя бы к какой-нибудь теплотрассе, а к высокопоставленному деятелю ФСО и близко не подпустит. Тем не менее, нужно констатировать тот факт, что у древних философов был достойный уважения взгляд на вещи. И с таким взглядом они начали закладывать основы научного подхода к познанию мира.

Сократ, Платон, Аристотель — эти имена звучат гордо, гордо звучало в древности и слово «философ». Теперь совсем другое дело: в кругах математиков, физиков и даже химиков с биологами к общественным наукам отношение очень снисходительное, если не сказать пренебрежительное. Философы, мол, болтуны, а экономистов, юристов и педагогов объединяют обидной кличкой «экюрпеды», забывая при этом, что страной руководит юрист с ученой степенью кандидата экономических наук.

Так вот, дорогие коллеги, представители естественных и точных наук, пора бы нам отказаться от нашего естественнонаучного шовинизма и перестать воображать себя пупами Земли, величайшими умами современности. Оглядимся по сторонам: почему, если мы такие умные, страной правят — и правят успешно! — юристы и экономисты? Почему, если мы такие умные, мы такие бедные?

Ну то есть как бедные… Благодаря неусыпной заботе партии и правительства, благодаря майским указам нашего любимого президента, наша, научных сотрудников и преподавателей, зарплата должна скоро составить 200% от среднерегиональной. Для Москвы это весьма существенная сумма — более 130 тыс. руб. в месяц. Сказать по правде, пока моя зарплата и зарплата моих коллег по кафедре существенно не дотягивает до этой величины. Но мы понимаем, что речь идет только о средних величинах, а не о доходах каждого, и радуемся за тех, кто способствует их достижению.

Но все-таки если сравнить наши доходы с доходами сотрудников МГУ, которые занимаются общественными науками, то… Да что там с доходами сотрудников, достаточно посмотреть, на каких автомобилях ездят студенты некоторых общественно-гуманитарных факультетов, и сравнить их с автомобилями, на которых ездят сотрудники мехмата, физфака и пр.

В общем, и деньги, и будущее страны в их руках, и это справедливо: именно они занимаются науками об обществе, которые сейчас важнее всего, выдают в том числе рекомендации по распределению и перераспределению средств в этом обществе. И тут, прямо скажем, есть еще большой задел для работы, к которой мы можем приложить свои руки, занявшись решением практически значимых задач.

Мы не могли не обратить внимания на некоторые сообщения последнего времени. Ценности почти на десять миллиардов (денежные средства, объекты недвижимости и пр.), изъятые у бывшего полковника МВД Захарченко, были обращены в доход государства. Солидные деньги! Но мы отстаем от наших саудовских собратьев по нефти: там арестовали массу принцев, и только один их них, бывший глава национальной гвардии, внес в бюджет миллиард долларов в обмен на освобождение.

Думаю, что там дело отъема средств у богатеньких буратино поставлено на серьезную основу. А у нас всё идет по старинке. Вместо того, чтобы ругать представителей общественных наук и сами эти науки, мы могли бы поставить и решить задачу перераспределения средств методами точных наук. Не в стиле сферического коня в вакууме, а в практическом ключе. Сколько полковников и генералов каких ведомств, сколько чиновников, руководителей госкорпораций нужно подвести под конфискацию имущества, чтобы страна получила сбалансированный бюджет. Решим такую задачу — и начнут нас тогда уважать в правительстве и Минфине. Тогда никто не сможет сказать, что мы дармоеды.

Ваш Иван Экономов

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