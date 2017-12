Неисчерпаемый Моррис

And this day draw a veil over all deeds pass’d over,

Yet their hands shall not tremble, their feet shall not falter;

The void shall not weary, the fear shall not alter

These lips and these eyes of the loved and the lover.

William Morris

Уильям Моррис (1834–1896) — значительная личность в британской, а точнее, в европейской культуре ХIX века. Он известен как социальный философ, писатель, фольклорист, а более всего как художник-прикладник, один из создателей современного искусства книги, современных тканей и вечно современных рисунков обоев.

Мое непосредственное соприкосновение с наследием Морриса было забавным и, пожалуй, показательным для того времени. В конце 1980-х годов мне удалось побывать в Лондоне. После длительной прогулки моя подруга Наташа повела меня пить чай в кондитерскую Ришу. Вечером рассказываю об этом А., некогда моему однокашнику по филфаку, упоминая, что обои там были похожи на Морриса. «Они не похожи на Морриса, — сказал А., — это просто Моррис…»

Казалось бы, среди предметов декоративного убранства жилища что может быть более эфемерным, чем обои? Я имею в виду, конечно же, не сами бумажные полотна, которые мы время от времени меняем, поскольку они неизбежно выцветают, трескаются и загрязняются. Но что сказать об их фактуре, рисунке и колорите, которые мы выбираем в зависимости от освещенности помещения, его функции и, конечно же, моды?..

Первые обои Морриса датируются 1862 годом, он создал их для (впоследствии знаменитого) Красного дома, спроектированного по заказу Морриса его другом архитектором Филипом Уэббом (Philip Webb).

История строительства этого дома, в котором участвовали друзья и коллеги художника, замечательна и красноречива. Утопия дома как идеального единства стиля, качества и рукодельности там была воплощена «в материале» со всем максимализмом, свойственным Моррису и проявившемуся в большинстве его начинаний.

Всё в Красном доме было сделано «своими руками»; строители стремились следовать приемам средневековых ремесленников, которые были к тому времени прочно забыты. Именно в Красном доме в 1861 году художник с друзьями — Россетти, Берн-Джонсом, Фордом Мэдоксом Брауном — основал фирму по производству предметов декора, витражей и мебели.

В Красном доме родились дочери Морриса Дженни и Мэй; до поры там же жила семья Берн-Джонса, однако по разным причинам совмещение под одной крышей мастерских и семейной жизни оказалось неудачным, и в 1865 году Красный дом был выставлен на продажу.

Фирма Морриса переехала в Лондон и с 1875 года стала называться Morris & Co. — марка, под которой существовала до 1940 года.

В 1871 году Уильям Моррис вместе с поэтом, художником и переводчиком Данте Россетти приобрел поместье Кельмскотт (Оксфордшир), которое сохранилось и пользуется популярностью как музей Морриса и его окружения. В 1870-е годы Моррис продолжал активно работать над переводами с исландского и собственными стихами; фирма работала успешно и получала всё более ответственные заказы — в том числе на реставрацию и оформление дворцовых зал и т. д.

Героя нашего рассказа никогда не останавливала сложность задачи: он отличался не только энергией и фантастической целеустремленностью — как художник и мыслитель Моррис постоянно был открыт для всего нового. Его творчество поражает не только разнообразием техник, но и возрождением тех, что в эпоху машинного производства были полностью забыты. (Отдельный сюжет — Кельмскоттская типография и ее издания.)

Удивительна широта интересов Морриса — и это всегда интерес деятельный. В частности, таков его исследовательский интерес к культуре Исландии и к исландским сагам. Моррис неоднократно путешествовал по этой стране, перевел «Сагу о Вольсунгах» и многое другое, писал стихи об Исландии.

Деятельность Уильяма Морриса не ограничивалась новаторством в эстетической организации повседневной жизни. С годами расширялась сфера его собственно общественной деятельности, а со временем он включился в актуальную политику. Это, однако, отдельная тема; ее я оставляю профессионалам — историкам общественных движений. Что касается обоев по рисункам Морриса, то нынче их можно приобрести в Москве…

Ревекка Фрумкина

